Meteo, weekend a rischio maltempo: pioggia, vento e aria fredda. La tendenza dall'11 novembre

Il weekend tra l'11 e il 12 novembre vedrà l'Italia immersa in un flusso di tese correnti nord-occidentali in quota che manterranno il nostro Paese in un contesto di variabilità meteo, con una massa d'aria anche leggermente più fresca rispetto alla norma.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 11 novembre, la retroguardia della perturbazione giunta tra giovedì e venerdì potrà determinare in mattinata le ultime piogge nelle regioni del versante tirrenico dove il tempo andrà comunque migliorando nel pomeriggio. Altrove la giornata sarà abbastanza soleggiata, con annuvolamenti solo passeggeri e qualche banco di nebbia mattutino a cavallo del Po. La giornata sarà ventosa per venti nord-occidentali con Foehn al Nord-Ovest e intenso Maestrale al Centro-Sud, forte in particolare sul Tirreno e in Sardegna dove saranno possibili raffiche fino ai 60-70 km/h.

In serata le nuvole aumenteranno al Nord-Ovest e nelle Isole maggiori, con qualche pioggia isolata possibile in Sardegna.

Saranno questi i segnali dell'avvicinamento della parte più avanzata di una nuova perturbazione che domenica coinvolgerà con alcune piogge o rovesci il Lazio e le regioni meridionali (possibili temporali sul basso Tirreno). Tempo migliore è atteso nel resto d’Italia con schiarite anche ampie soprattutto tra la Val Padana centrale e l’alto Adriatico. Nella seconda parte della giornata nuvole si potranno addossare lungo le Alpi di confine con la possibilità, specie in serata, di nevicate nel settore dalla Valle d’Aosta all’Alto Adige con limite localmente fino ai 1000 metri. Sarà ancora ventoso sul Tirreno e nelle Isole con venti anche forti di Libeccio nel Tirreno sud-occidentale e di Maestrale in Sardegna.

Le temperature saranno altalenanti con massime sabato in calo al Sud e sull’Adriatico, in rialzo al Nord-Ovest e in Toscana, domenica per lo più in calo al Centro-Nord, stabili o in lieve rialzo al Sud e in Sardegna.

L’inizio della prossima settimana, secondo le attuali proiezioni, dovrebbe vedere un aumento della pressione con una maggiore stabilità e una tendenza all’aumento delle temperature.

Per conferme e maggiori dettagli su questa tendenza non perdete gli aggiornamenti dei prossimi giorni.