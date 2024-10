Meteo, weekend a rischio forte maltempo per alcune regioni: ecco quali

Fine settimana di forte maltempo in parte del Nord-Ovest e in Sardegna per effetto di umide e intese correnti meridionali attivate da un vortice di bassa pressione che si posizionerà sulla Spagna e della perturbazione (la nr.9 del mese) ad esso associata. Le condizioni di maggiore criticità riguardano i forti e insistenti temporali sulla Liguria e gli abbondanti quantitativi di pioggia che si andranno ad accumulare sul Piemonte settentrionale. La Sardegna sarà interessata da un fronte temporalesco. Nel resto del Centro-Nord le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti, con possibili rovesci e temporali isolati in Toscana. Tempo stabile e più soleggiato al Sud, con temperature ben oltre la media anche per l’insistenza dei venti di Scirocco. Da lunedì graduale miglioramento al Centro-Nord; nei giorni successivi l’alta pressione dovrebbe garantire giornate di tempo stabile da nord a sud, favorendo però la formazione di nebbie e strati di nubi basse in pianura padana.

Previsioni meteo per sabato 26 ottobre



Cielo coperto al Nord-Ovest, con piogge diffuse e intense in Piemonte, con notevoli accumuli soprattutto sul settore nord della regione; forti rovesci e temporali anche insistenti in Liguria; piogge moderate in Valle d’Aosta, più deboli e intermittenti in Lombardia. Temporali sparsi in Sardegna. Nubi meno compatte con piogge e isolati rovesci al Nord-Est, in Toscana e alto Lazio; piogge solo sporadiche in Emilia; parziali schiarite altrove, ampie sul medio adriatico e al Sud. Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, stazionarie e oltre la media nel resto d’Italia. Venti tesi o forti di Scirocco con mari mossi o molto mossi nel Canale di Sicilia, in Sardegna, e Tirreno.

Previsioni meteo per domenica 27 ottobre

Ancora maltempo al Nord-Ovest, in Sardegna e parte della Toscana. Piogge deboli in Lombardia, piogge e rovesci intensi fino al pomeriggio in Piemonte e Liguria, anche temporaleschi sulle coste liguri e in Sardegna; in serata rovesci sulle coste toscane e sull’Appennino emiliano. Nel resto del Paese non sono previste precipitazioni di rilievo, con nuvolosità in attenuazione e maggiori schiarite al Sud peninsulare. Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Insistono venti di Scirocco, più intensi su Sicilia e mari di ponente.