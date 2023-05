Meteo: weekend con tanto sole, ma non mancano alcuni temporali. La tendenza per il 27 e 28 maggio

Dopo una fase meteo più instabile che ci accompagna in questa parte centrale della settimana - con una perturbazione che fino a giovedì porterà pioggia e temporali in diverse regioni - verso il weekend si profila uno scenario più tranquillo, con prevalenza di sole e clima mite.

Un debole campo di alta pressione riuscirà infatti a prevalere durante il fine settimana, determinando condizioni meteo per lo più stabili sulla maggior parte del Paese, anche se non mancheranno alcuni temporali in particolare nelle zone interne e montuose.

La tendenza meteo per il weekend del 27 e 28 maggio

In particolare, nella giornata di sabato 27 maggio qualche rovescio o temporale potrebbe svilupparsi con più probabilità in Calabria, sui rilievi della Basilicata e della Sicilia orientale. Nelle ore più calde della giornata temporali isolati potranno interessare anche l’Appennino centrale, in Campania e sulla Basilicata; qualche rovescio non escluso anche sulle Alpi centro-orientali.

Nella notte tra sabato e domenica ci sarà la possibilità di qualche pioggia anche sulla parte occidentale del Piemonte e sul nord-ovest della Lombardia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tempo sarà abbastanza soleggiato anche nella giornata di domenica 28 maggio, con qualche temporale soprattutto nelle zone di montagna, probabile in particolare nelle ore più calde.

Durante il fine settimana le temperature subiranno una leggera diminuzione al Centro-Nord, mentre saranno per lo più stabili al Sud e sulle Isole maggiori. In generale il clima risulterà mite ovunque, e si prevedono valori da inizio estate.