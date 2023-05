Meteo, weekend 27-28 maggio con sole e caldo ma attenzione a locali temporali

In questo weekend del 27-28 maggio godremo di un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, grazie ad un leggero e temporaneo rialzo della pressione. Tuttavia, l’alta pressione farà fatica ad occupare con decisione la Penisola, per contro si potranno ancora manifestare alcuni brevi e locali episodi instabili. A rischio rovesci e temporali saranno soprattutto le zone montuose ma, occasionalmente, anche le pianure del Nord, e le coste tirreniche e ioniche. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Dal punto di vista termico, il clima è da inizio estate, con temperature oltre la norma (fino a 3/4 gradi in più rispetto alle temperature tipiche di questa decade di maggio) a sfiorare localmente i 30 gradi. All’inizio della prossima settimana l’alta pressione sarà ancora latitante e, dunque, vivremo una nuova fase all’insegna dell’instabilità. Ci aspettano altre giornate con numerosi temporali e rovesci soprattutto nel pomeriggio e in serata, più diffusi su Alpi, localmente anche in Pianura Padana, e al Centro-sud. Le temperature in questa fase saranno nella norma o leggermente al di sopra con punte di 27-28 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 27 maggio

Sabato tra la tarda notte e il primo mattino residua nuvolosità e rovesci sulla val padana centrale e sulla Lombardia, con tendenza a rapido miglioramento; qualche pioggia isolata possibile anche su Basilicata e Calabria. Per il resto situazione nel complesso poco o solo parzialmente nuvolosa. Nel pomeriggio sviluppo di acquazzoni o temporali isolati su Alpi, Prealpi, Appennino, zone interne della Sardegna e della Sicilia orientale, con possibili sconfinamenti verso le coste del basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Tra la sera e la notte fase temporalesca tra Piemonte e Lombardia. Temperature in lieve flessione in val padana: clima estivo, con valori fino a 28-29 gradi su regioni tirreniche e Sardegna. A tratti ventoso per venti da nord su mari e regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 28 maggio

Domenica al mattino locali piogge sul Nord-ovest, anche sulla pianura piemontese e verso le coste liguri; altrove cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Pomeriggio instabile, con rovesci e temporali soprattutto sui settori interni e di montagna, ma con lo sconfinamento locale verso la Pianura Padana e le coste; altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni, con valori stazionari o in lieve calo. Venti deboli settentrionali, mari calmi o poco mossi.