Meteo weekend, 20-21 luglio con temporali e calo termico

Il periodo di tempo anticiclonico e di caldo afoso è interrotto al Nord dalla perturbazione numero 6 del mese, responsabile di una prima fase instabile con temporali anche di forte intensità, in estensione fino alle zone di pianura e costiere, in esaurimento nel corso del primo mattino di sabato. Durante la giornata il tempo migliora al Nord; da segnalare solo la possibilità di qualche rovescio o temporale isolato sulle Alpi, lungo tutto l’Appennino e possibili sconfinamenti sui litorali del medio Adriatico. Per domenica si conferma il transito sulle regioni settentrionali, da ovest verso est, di una perturbazione più intensa e organizzata (la nr. 7) che darà luogo ad una forte fase di maltempo e un sensibile calo termico. Qualche precipitazione potrebbe spingersi verso sera su Toscana e Marche, mentre Sul resto del Paese continueranno a prevalere condizioni stabili e caldo intenso. Per l’inizio della settimana i modelli indicano l’attenuazione del caldo estremo in gran parte dell’’Italia con l’arrivo di una ventilazione settentrionale, in particolare di un moderato Maestrale sulle Isole e al Sud.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 20 luglio

Sabato nelle prime ore del mattino residue piogge e temporali all’estremo Nord-Est e sull’alto Adriatico. Altrove mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata tendenza allo sviluppo di nuvolosità soprattutto sui settori di montagna, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali e orientali, e lungo gran parte delle zone appenniniche, dal settore emiliano a quello lucano, con qualche rovescio fin sulle coste romagnole, marchigiane e abruzzesi. Soleggiato altrove. Temperature minime in calo al Nord, massime in lieve diminuzione al Centro-Nord. Venti deboli localmente moderati.

Le previsioni meteo per domenica 21 luglio

Domenica graduale peggioramento al Nord a partire da Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, con nubi, rovesci e temporali. Nel pomeriggio piogge e temporali diffusi nelle regioni settentrionali e più isolati nell’Appennino centrale; in serata migliora sulle Alpi, ancora instabile nel resto del Nord e in Toscana. I temporali nelle regioni del Nord potranno essere intensi, con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche. Tempo soleggiato al Sud e Isole. Temperature in calo al Nord, specie su Alpi e Nord-Ovest. A fine giornata si attivano venti di Maestrale sulle Isole.