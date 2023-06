Meteo weekend, 17-18 giugno più stabili: ondata di caldo africano in vista

La perturbazione n.4 in allontanamento verso i Balcani, lascerà spazio all’alta pressione in rinforzo da Ovest. Nel corso delle prossime ore osserveremo qualche residua precipitazione soprattutto all’estremo Sud e non mancherà qualche rovescio o temporale in prossimità dei rilievi del Nord. A partire dal fine settimana si conferma la graduale espansione dell’anticiclone nord-africano, accompagnato aria più calda che farà schizzare le temperature ben oltre la soglia dei 30 gradi. Questa area di alta pressione, che s’affaccia sulla scena euro-mediterranea dopo alcuni mesi di sostanziale assenza di strutture anticicloniche stabili, sarà protagonista per diversi giorni e darà vita alla prima ondata di caldo della stagione estiva 2023, proprio in prossimità del solstizio d’estate (che sarà esattamente mercoledì 21 alle ore 16.57). Pur rinforzandosi già nel weekend, gli effetti dell’anticiclone si faranno più evidenti durante la prossima settimana, con temperature fino a 35 gradi e localmente oltre al Centro-Sud a partire da mercoledì.

Previsioni meteo per sabato 17 giugno

Giornata per lo più soleggiata in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, ma associata a scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche breve e sporadico rovescio sul settore alpino e sull’Appennino settentrionale. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, con valori compresi fra 25 e 30 gradi. Ancora un po’ ventoso per Maestrale sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per domenica 18 giugno

Alta pressione in ulteriore rinforzo, dunque tempo in prevalenza stabile. Cieli sereni o poco nuvolosi; nel pomeriggio sviluppo di un po’ di nubi sui settori alpini con isolati rovesci e temporali, soprattutto tra Val d’Aosta e Piemonte dove qualche fenomeno potrà riguardare anche la pianura. Temperature in aumento. Venti in prevalente deboli o molto deboli; ancora sostenuti settentrionali tra basso Adriatico e Ionio.