Meteo weekend, 10-11 giugno con nuvole e perturbazione in transito

La settimana si chiude ancora con tempo instabile a causa della ostinata assenza di una struttura di alta pressione sull’area mediterranea e nell’Europa meridionale. Gli anticicloni, infatti, continuano a posizionarsi alle alte latitudini lasciando l’Italia esposta agli effetti dell’instabilità e al passaggio di perturbazioni. In queste ore una debole perturbazione (la n.3) sta transitando da ovest verso est portando soprattutto nuvole, ma anche qualche precipitazione in più, oltre ai temporali che tendono a formarsi nelle ore centrali del giorno. Per quel che riguarda le temperature, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto ai giorni passati, con valori che resteranno nel complesso vicini alle medie di inizio estate. Sembra molto probabile che anche nel corso della prossima settimana sul Mediterraneo e sull’Europa centrale insista questo tipo di circolazione atmosferica, dominata da una circolazione di bassa pressione capace di mantenere sempre attiva l’instabilità e al contempo di ostacolare la risalita delle bollenti masse d’aria sahariana verso la nostra Penisola. In particolare, i dati attuali evidenziano la possibilità del passaggio di un’altra perturbazione a partire da mercoledì e soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 10 giugno

Giornata in prevalenza nuvolosa, con solo delle temporanee schiarite. Al mattino piogge sparse sulla bassa pianura padana fino alle coste dell’Emilia Romagna e lungo le regioni adriatiche fino al nord della Puglia e in Toscana. Dalla tarda mattina e nel pomeriggio sviluppo di numerosi rovesci o temporali sui rilievi e aree pedemontane del Nord, Piemonte meridionale, zone interne del Centro-Sud e delle Isole, con parziale interessamento del settore del medio-basso Adriatico e dell’alto Ionio dove potranno insistere anche alla sera. Temperature con poche variazioni e sempre vicine alla norma. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per domenica 11 giugno

Al mattino locali piogge o rovesci lungo il medio-basso Adriatico e nella zona dello Stretto di Messina; maggiori schiarite altrove. Fra tarda mattina e pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Piemonte, Appennini, zone interne della Puglia, coste dell’alto Ionio e Sardegna nord-orientale, in estensione alla sera anche a Lombardia, Emilia occidentale e basso Tirreno. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi per lo più compresi fra 24 e 30 gradi. Venti generalmente deboli, salvo temporanee raffiche nelle aree temporalesche e moderati rinforzi nella seconda parte del giorno di Maestrale al Centro-Sud, di Bora sull’alto Adriatico. Un po’ mosso il Canale di Sicilia, per lo più poco mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in aumento a fine giornata