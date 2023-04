Meteo, weekend e 1 Maggio con pioggia localmente intensa: ecco le zone più a rischio

Una intensa perturbazione avanza verso l'Italia, e influenzerà le condizioni meteo in tutto il Paese tra l'ultimo weekend di aprile e lunedì 1 maggio, con pioggia in qualche caso intensa. I primi effetti si faranno sentire nella giornata di sabato 29 aprile, con un generale aumento della nuvolosità accompagnato tuttavia da poche precipitazioni.

La parte più attiva della perturbazione attraverserà l'Italia tra domenica e il 1 Maggio, provocando precipitazioni più diffuse e intense che non risparmieranno nessuna delle nostre regioni.

Anche quella del Primo Maggio sarà infatti una giornata caratterizzata da condizioni meteo perturbate, con un cielo molto nuvoloso e piogge diffuse in gran parte del Paese, e questo perché la perturbazione, muovendosi molto lentamente verso est, rimarrà ancora posizionata a ridosso dell’Italia.

Le previsioni meteo per sabato 29 aprile

Nubi in generale aumento con qualche schiarita più significativa all’estremo Nord-Est, all’estremo Sud e in Sicilia. Nel corso della giornata possibili deboli piogge: al mattino al Nord, nel pomeriggio al Centro e nord della Puglia, in serata su parte del Sud.

Clima ovunque mite con temperature in ulteriore aumento: massime fra 20 e 25 gradi, ma con locali punte di 26-28 gradi in Sicilia e 28-30 gradi nell’interno della Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi da sud sui mari meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 30 aprile

Cielo da nuvoloso a coperto. Al mattino piogge sparse e qualche rovescio su Alpi, Piemonte, Liguria, Toscana e Isole. Nel corso della giornata fenomeni in estensione a gran parte del Nord-Ovest e del Centro-Sud. Alla sera le precipitazioni si intensificano e tendono a raggiungere l’Emilia Romagna e il Veneto, mentre tende a migliorare in Sardegna.

Temperature minime in rialzo, massime in calo: valori pomeridiani fra 16 e 23 gradi, ma con punte di 24-26 gradi sulle Isole. Venti quasi ovunque in rinforzo.