Meteo, vortice sull'Italia ad inizio settimana: tempo instabile fino a mercoledì 26

Nella giornata di martedì 25 il vortice di bassa pressione in formazione in prossimità dell’Italia a inizio settimana sarà ancora ben attivo con effetti principalmente sulle regioni del Centro-Nord. Qui nel corso della giornata sono attese numerose precipitazioni e condizioni di instabilità con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, più diffusi al Nord e nelle zone interne del Centro.

Le regioni meridionali e le Isole dovrebbero essere meno coinvolte con nuvole variabili che lasceranno spazio alle schiarite e pochi brevi episodi di instabilità possibili nelle zone interne montuose.

Le temperature saranno per lo più stabili o in leggero calo eccetto lievi rialzi sulla Sardegna; i valori saranno vicini alla norma o anche leggermente sotto le medie tra la Sardegna e le regioni centrali. Venti anche moderati al Sud, per lo più deboli altrove ma con rinforzi e possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Da mercoledì 26 condizioni meteo in miglioramento, con il ritorno del caldo al Centro-Sud

Per mercoledì 26 si confermerebbe un graduale trasferimento dell’area depressionaria in direzione dei Balcani settentrionali. Una residua instabilità potrebbe ancora interessare il Nord, per lo più nelle Alpi e nelle vicine fasce pedemontane del Nord-Est, e le zone appenniniche. Ampie schiarite dovrebbero allargarsi nel settore tirrenico, al Sud e nelle Isole.

Le temperature cominceranno a risalire, una tendenza che dovrebbe proseguire nei due giorni successivi quando un promontorio di alta pressione dovrebbe di nuovo allungarsi dal Nord Africa verso la penisola associato a un afflusso di aria calda con temperature anche sopra le medie e la possibilità di picchi di caldo di nuovo intenso al Centro e soprattutto al Sud e nelle Isole.

Il tempo dovrebbe essere prevalentemente stabile e soleggiato un po’ dappertutto nella giornata di giovedì 27 mentre venerdì 28 una nuova perturbazione potrebbe sfilare sulle regioni settentrionali a iniziare dal Nord-Ovest. Per conferme di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.