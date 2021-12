Il weekend dell'11 e 12 dicembre sarà condizionato dal vortice di maltempo della perturbazione n.4 del mese, giunta venerdì sull'Italia.

Sabato 11 il maltempo interesserà ancora il Centro-Sud, con piogge diffuse sulle regioni del medio adriatico, Umbria, Sud e Sicilia. Le piogge saranno più forti soprattutto tra Umbria, Marche e Abruzzo, dove sono attese nevicate fino ai 400-600 metri. La neve cadrà anche sul resto dei rilievi dell'Appennino, fino a 1000-1200 metri tra Campania e Calabria e fino a 800 in Molise. Al Nord sarà più soleggiato.

Domenica 12 il vortice tenderà ad allontanarsi verso est, favorendo un miglioramento graduale. Le ultime piogge sono attese su Abruzzo, Molise, Puglia e all'estremo Sud. In Puglia la neve potrebbe cadere fino a quote di collina. Al Nord la giornata sarà più stabile, con cielo in parte velato dal passaggio di qualche nuvola.

Nel corso del weekend il clima resterà tipicamente invernale, con temperature in calo al Centro-Sud, diffusamente sotto la norma. Saranno possibili gelate intense al Nord tra notte e primo mattino.

Il vortice di maltempo renderà il fine settimana molto ventoso su tutto il Centro-Sud. Sabato, soprattutto, sono previste raffiche burrascose, fino a tempestose su Sardegna e Canale di Sicilia.