Meteo, vortice instabile al Centro-Sud: piogge e temporali fino a lunedì 17

La perturbazione n.4 di aprile, in lento spostamento verso sud-est, insiste tra domenica 16 e lunedì 17 portando piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà a rimanere ai margini del maltempo.

Il contemporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa lascerà successivamente esposte le nostre regioni a correnti orientali all’interno delle quali si muoveranno degli impulsi che daranno luogo a episodi di instabilità, inizialmente ancora al Centro-Sud e, a metà settimana, probabilmente anche al Nord.

Nel frattempo le temperature resteranno leggermente sotto la media sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, mentre nel resto d’Italia potranno essere raggiunti o leggermente superati i 20 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 16

Tempo in gran parte soleggiato al Nord, in Toscana e in Sardegna, a parte brevi e isolati rovesci pomeridiani sulle Prealpi lombardo-venete. Molte nubi nel resto d’Italia, con piogge sparse e locali temporali su regioni centrali adriatiche, Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Quota neve in Appennino intorno a 1400-1600 metri.

Temperature massime in leggero calo su medio-basso Adriatico ed estremo Sud, lievi rialzi altrove; punte di 20 °C al Nord, Toscana e Isole. Ventoso al Centro-Sud e alto Adriatico. Mari: poco mossi i settori nord del Ligure e dell’alto Adriatico; mossi o molto mossi gli altri bacini, fino ad agitati il Mare di Sardegna e i canali delle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 17

Ancora abbastanza soleggiato al Nord, in Toscana e in Sardegna, con solo la possibilità di brevi e isolate piogge o rovesci in Veneto, sulle Prealpi lombardo-venete e sulle Alpi Marittime. In prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia con piogge sparse e locali temporali su medio Adriatico, Lazio, Sud e Sicilia. Quota neve inizialmente intorno a 1400-1600 metri in Appennino.

Temperature senza grandi variazioni con valori massimi fino a 20 gradi al Nord, in Toscana e sulle Isole, ancora sotto la media sul settore adriatico e al Sud. Venti da deboli a moderati in prevalenza settentrionali su alto Adriatico e Centro-Sud. Mari: mossi o molto mossi il medio Adriatico, i mari meridionali e quelli intorno alle Isole; poco mossi gli altri.