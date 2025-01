Meteo, vortice ciclonico ancora in azione: le zone a rischio pioggia dal 20 gennaio

Fino a martedì 21 gennaio lo scenario meteo in Italia risentirà ancora della presenza della perturbazione numero 6 di gennaio, che tuttavia tenderà progressivamente ad attenuarsi. La situazione di blocco della circolazione atmosferica, dovuta a una vasta area anticiclonica presente sull’Europa centro settentrionale e orientale, costringe questa perturbazione a rimanere quasi immobile a ridosso delle nostre regioni ostacolandone il normale deflusso verso est.

Tuttavia, l’alta pressione sta iniziando a indebolirsi a partire dal Centro Europa ed entro mercoledì lascerà spazio alle correnti atlantiche che trasporteranno un’altra perturbazione (la n.7); il suo veloce transito è previsto fra mercoledì e venerdì. La massa d’aria che affluirà nel Mediterraneo durante questa nuova fase sarà molto più mite e contribuirà a far aumentare le temperature fino a livelli oltre la norma, specie al Centro-Sud; nel frattempo, di notte continuerà a rimanere molto scarso il rischio di gelate alle basse quote. Anche più a lungo termine i modelli atmosferici non lasciano intravedere alcuna ondata di freddo sull’Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 20 gennaio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, fino a coperto al Centro-Nord; timide e temporanee schiarite all’estremo Nord-Est, in Sicilia e al Sud. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest e su Emilia, Veneto, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna. Fenomeni più sporadici al Sud e Sicilia, a parte le piogge o rovesci sul Salento al mattino. Neve oltre 900-1200 metri sui rilievi del Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Est, senza grosse variazioni altrove. Venti deboli, a parte dei rinforzi su Ligure, medio-alto Tirreno, Sardegna e basso Ionio, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 21 gennaio

Al mattino schiarite su medio-basso Adriatico, settore ionico, Sardegna e Sicilia; nubi altrove con poche precipitazioni su regioni tirreniche, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti al Nord-Ovest; resistono le schiarite su Puglia, settori ionici e Sicilia; nuvolosità irregolare altrove con piogge sparse su Marche, regioni centrali tirreniche, settore del basso Tirreno e Sardegna settentrionale. Alla sera fenomeni in attenuazione lungo la penisola.

Temperature minime ancora sopra lo zero; massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove. Leggermente ventilato al Centro-Sud.