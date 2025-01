Meteo, vortice ciclonico ancora in azione: le previsioni del 19-20 gennaio

Fino alle prime ore di mercoledì l’Italia sarà soggetta agli effetti della perturbazione numero 6 che, comunque, col passare dei giorni tenderà a progressivamente ad attenuarsi. La sua insistenza a ridosso del nostro Paese è determinata da una situazione di blocco della circolazione atmosferica, operato da una vasta area anticiclonica presente sull’Europa centro settentrionale e orientale che non permette il consueto deflusso verso est dei sistemi nuvolosi. All’inizio della nuova settimana l’alta pressione si indebolirà in corrispondenza del Centro Europa ed entro mercoledì si dileguerà del tutto lasciando spazio alle correnti atlantiche che trasporteranno un’altra perturbazione (la n.7), questa volta in rapido transito fra mercoledì e venerdì. La massa d’aria che affluirà nel Mediterraneo durante questa nuova fase sarà molto più mite e contribuirà a far aumentare le temperature fino a livelli oltre la norma, specie al Centro-Sud; nel frattempo, di notte continuerà a rimanere molto scarso il rischio di gelate alle basse quote.

Previsioni meteo per domenica 19 gennaio



Nuvole in tutta Italia, alternate anche a delle schiarite inizialmente sulle regioni tirreniche, all’estremo Nord-Est, in Liguria e all’estremo Sud, in giornata solo al Sud. Precipitazioni per lo più deboli e intermittenti al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Salento e Isole, in estensione al Friuli Venezia Giulia e alle regioni centrali tirreniche nel pomeriggio e alla Liguria in serata. Al primo mattino qualche residua pioggia anche lungo il medio Adriatico, ma in rapida attenuazione. Quota neve sulle Alpi e l’Appennino settentrionale intorno a 900-1200 metri. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Centro e leggermente anche al Sud. Ancora ventoso sui mari occidentali, venti in indebolimento sull’Adriatico e lo Ionio. Poco mosso l’alto Adriatico, mossi o molto mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per lunedì 20 gennaio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso dappertutto, salvo delle timide schiarite all’estremo Nord-Est e in Sicilia. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest, Emilia, regioni centrali tirreniche, Sardegna ed estremo Sud. Neve oltre 900-1200 metri sui rilievi del Nord-Ovest e sull’Appennino settentrionale. Temperature minime in generale sopra lo zero anche al Nord; massime in rialzo al Nord-Est, senza grosse variazioni altrove. Venti deboli, a parte dei rinforzi su Ligure, medio-alto Tirreno, Sardegna e basso Ionio con mari mossi o molto mossi.