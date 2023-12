Meteo, sotto l'albero di Natale tempo stabile e clima mite

La presenza dell’alta pressione e di una massa d’aria molto mite per la stagione manterranno condizioni di tempo stabile, con venti in attenuazione e assenza di piogge o nevicate probabilmente fino a mercoledì 27. Le temperature eccezionalmente alte degli ultimi giorni subiranno una diminuzione, restando però quasi ovunque superiori alla norma.

Tra Natale e Santo Stefano però i cieli sereni e limpidi garantiti al Nord dai venti occidentali e di Foehn lasceranno spazio in pianura alla formazione di nebbie e strati di nubi basse, in qualche caso anche persistenti; il ritorno di aria più umida darà luogo a nuvole anche sulle coste liguri, con foschie e nebbie sull’alto Adriatico e nelle valli del Centro. Un cambiamento della circolazione, con il ritorno delle perturbazioni atlantiche sul nostro Paese, sembra profilarsi tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 24 dicembre

Nella notte e al mattino qualche nebbia sulle coste venete; nubi basse e foschie anche nelle zone interne di Toscana e Lazio. Nuvolosità sparsa su Levante Ligure e lungo il settore tirrenico, fino alla Calabria; un po’ di nubi anche nel nord della Sicilia e in Sardegna; in prevalenza sereno altrove. Situazione simile nel pomeriggio, ma con nebbie in dissolvimento e più spazio alle schiarite anche in Toscana e nelle altre regioni tirreniche. Dalla serata probabile ritorno delle nebbie tra Veneto ed Emilia.

Temperature in calo al Nord, ma con rischio molto basso di gelate in pianura e valori massimi ancora ben oltre le norma, anche di 6-8 gradi nelle aree soleggiate. Clima mite e temperature pressoché invariate al Centro-Sud. Venti di Maestrale da tesi a forti in Sardegna e sulla Sicilia nord-occidentale. Ventilato su Alpi occidentali e vicine aree di pianura. Molto mossi o agitati il Mare di Sardegna e i Canali di Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per la giornata di Natale

In Pianura Padana, sulle coste venete ed emiliano-romagnole, in Umbria, Toscana, Lazio, Campania e nel levante Ligure foschie e strati di nubi basse diventeranno più diffusi e solo in parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno, con possibili nebbie anche fitte in Pianura Padana. Tempo soleggiato su Alpi, Prealpi, regioni centrali adriatiche, Puglia e zone ioniche.

Temperature in ulteriore calo al Nord, più lieve al Centro. Venti deboli, con moderati rinforzi di Maestrale in Sicilia.