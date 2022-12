Meteo, Vigilia e Natale con l'anticiclone africano

Protagonista nei prossimi giorni nel Mediterraneo e sull’Italia sarà l’Anticiclone Nord Africano che proteggerà il nostro Paese dalle perturbazioni atlantiche. La stabilità atmosferica favorirà però la persistenza di strati di nubi basse, foschie e locali nebbie sulle pianure e sulle aree costiere del Nord; l’elevata umidità sarà responsabile di pioviggini o locali deboli piogge in Liguria e Venezia Giulia. Le giornate saranno in gran parte soleggiate sulle Alpi e al Centro-Sud, a parte la nuvolosità che interesserà il versante tirrenico, l’Umbria e le Marche.

Il clima sarà mite in tutta Italia, le temperature saranno superiori alle medie con punte di 20 gradi e oltre al Sud e Isole maggiori. Temperature elevate anche in montagna nelle Alpi, con lo zero termico che si porterà anche oltre i 3000 metri. L’alta pressione dovrebbe persistere anche nei giorni immediatamente successivi a Santo Stefano.

Le previsioni meteo per sabato 24 dicembre, Vigilia

Nubi basse, foschie dense e locali nebbie sulla Pianura Padana, sulle coste adriatiche del Nord e delle Marche settentrionali. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su Alpi, Liguria, regioni tirreniche, sud delle Marche e Puglia meridionale con deboli precipitazioni fino al mattino sulla Valle d’Aosta. Giornata prevalentemente soleggiata nel resto d’Italia. Al mattino possibili nebbie a banchi anche su bassa Toscana, Lazio e Puglia meridionale.

Temperature superiori alla norma con punte anche oltre i 20 gradi in Sardegna e Sicilia. Venti occidentali da deboli a moderati sui mari di ponente con mare ancora generalmente mosso.

Le previsioni meteo per domenica 25 dicembre, Natale

Giornata in gran parte soleggiata sulle aree alpine e al Centro-Sud, a parte qualche annuvolamento sparso, specie al mattino, in Toscana, Umbria, Marche settentrionali, Campania e Calabria tirrenica. Una maggiore nuvolosità, anche compatta e persistente, interesserà il resto del Nord con qualche locale pioggia o pioviggine sulla Liguria di levante. All’alba possibili banchi di nebbia in Pianura Padana e nel Lazio.

Temperature mattutine inferiori allo zero nelle vallate alpine, abbondantemente sopra nel resto d’Italia. Massime intorno ai 10 gradi al Nord, fino a 17-18 sulle regioni centrali tirreniche e al Sud, anche oltre i 20 gradi nelle Isole. Venti deboli. Mari poco mossi, anche calmo l’Adriatico.