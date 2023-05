Meteo, via-vai di perturbazioni: mercoledì 10 piogge e temporali, ecco dove

A metà settimana le condizioni meteo resteranno variabili e instabili sull'Italia: nessuna rimonta dell'alta pressione, dunque, con alternanza tra fasi soleggiate e rischio di rovesci e temporali che riguarderà un po' tutto il Paese.

Meteo instabile anche a metà settimana: la tendenza da mercoledì 10

Mercoledì 10 il fronte perturbato giunto martedì al Nordovest (perturbazione n . 3 del mese) coinvolgerà il Nordest con piogge anche moderate e scivolerà lunga penisola con piogge o rovesci sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale nel settore tra Umbria e Marche. La Sicilia vedrà una fase instabile nel suo settore centro-orientale mentre l’ovest dell’isola e la Sardegna rimarranno ai margini del passaggio perturbato con un tempo anche prevalentemente soleggiato. Al Nord-Ovest passaggio a un tempo più variabile, con possibili parziali schiarite, ma atmosfera ancora instabile con lo sviluppo tra pomeriggio e sera di locali rovesci o temporali. Le temperature saranno in calo al Nord-Est, al Centro e nell’ovest della Sardegna, più sensibile tra Emilia e Toscana. Tenderà a essere più ventilato con un Maestrale anche moderato sulla Sardegna.

Nei giorni successivi della settimana il Mediterraneo centrale e l’Italia rimarranno sede di una circolazione depressionaria e di una massa d’aria instabile lasciata in eredità proprio da questo passaggio perturbato. Nessuna rimonta dell’alta pressione quindi ma anzi possibilità di altre fasi di piogge e di instabilità con rischio di rovesci o temporali che, pur in un contesto di variabilità, in momenti diversi potranno interessare gran parte delle nostre regioni. Nuvole e piogge, associate anche a una ventilazione più vivace, determineranno un andamento altalenante delle temperature tra fasi miti e fasi più fresche. Secondo le attuali proiezioni questa area di bassa pressione dovrebbe tendere a muoversi verso i Balcani tra domenica 13 e lunedì 14.