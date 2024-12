Meteo: verso Natale con venti burrascosi, neve a bassa quota e temporali. I dettagli

Una nuova intensa perturbazione nord-atlantica (la n.6 di dicembre), accompagnata da una profonda depressione in sviluppo sull’Adriatico meridionale, sarà responsabile di una fase di maltempo al Centro-Sud, con venti burrascosi, mari molto agitati, temperature in calo e nevicate a bassa quota sulle regioni del medio adriatico e al Sud. L’aria fredda che accompagna questa nuova perturbazione contribuirà a mantenere un clima decisamente invernale, con temperature in generale sotto la media.

In particolare tra la Vigilia e il giorno di Natale sono attese nevicate anche intense nelle aree interne di Marche, Abruzzo e Molise fino a quote collinari di 200-400 metri; intorno ai 500 metri sono attesi accumuli anche importanti, localmente di alcune decine di centimetri. A causa dei forti venti da nord, soprattutto in Appennino, saranno possibili bufere di neve. Piogge intense e temporalesche coinvolgeranno il basso Tirreno tra la Calabria tirrenica e la Sicilia.

Attenzione anche ai forti venti in rinforzo sull’Italia: quest’oggi (lunedì 23 dicembre) raffiche burrascose di Maestrale al Centro-Sud fino a toccare gli 80-90 km/h. Nella giornata di Santo Stefano nelle regioni del Centro-Sud il clima resterà freddo e ventoso, ma con precipitazioni in attenuazione. Nell’ultima parte della settimana si prospetta un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa che dovrebbe coinvolgere anche il nostro Paese con tempo più stabile e soleggiato, venti in attenuazione e un lieve rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 23 dicembre)

Tempo soleggiato al Nord, su Toscana e Sardegna orientale, eccetto lungo le Alpi di confine dove saranno ancora possibili delle nevicate fino a bassa quota. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia, con piogge e rovesci lungo il medio Adriatico, al Sud e in Sicilia; rischio di temporali tra il Molise e il Gargano e tra Calabria tirrenica e il nord della Sicilia.

Quota neve dai 600 ai 1000 metri sui rilievi appenninici interessati, in calo fin verso i 1200 metri in Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud. Venti da moderati a forti e in prevalenza settentrionali; raffiche di burrasca al Centro-Sud, con mari fino a molto agitati.

Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Soleggiato al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, nord delle Marche e Sardegna, salvo una residua nuvolosità sulle Alpi di confine, con qualche fiocco di neve sull’Alto Adige più settentrionale. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia. Piogge sparse con locali rovesci su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, zone appenniniche di Campania e Basilicata, nordest e sudovest della Calabria, nord della Sicilia.

Neve intensa nelle aree interne di Abruzzo e Molise fino a quote anche di 200-300 metri e con accumuli significativi intorno ai 500 metri. Quota neve sui rilievi di Calabria e Sicilia intorno ai 700-800 metri. Venti tesi o forti di Tramontana in Liguria, alto Adriatico e Centro-Sud. Mari fino a agitati o molto agitati.