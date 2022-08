Meteo, verso Ferragosto diminuisce l'instabilità ma non mancano i temporali. La tendenza

La settimana che ci traghetta verso il Ferragosto si è aperta in questi giorni con condizioni meteo decisamente instabili, e temporali localmente intensi insistono soprattutto sul Centro-Sud.

Anche nella seconda parte della settimana l'instabilità si farà sentire. Giovedì soprattutto al Sud e nelle Isole, tra venerdì e sabato su gran parte dell'Italia, specie sul versante tirrenico e nelle Isole. Per domenica si profila il ritorno dell'alta pressione, che tuttavia secondo le attuali proiezioni non riuscirà a garantire, lunedì, un Ferragosto con condizioni meteo stabili e soleggiate a tutto il Paese.

La tendenza meteo per la fine della settimana

Venerdì 12 agosto un po' di instabilità potrà ancora insistere all'estremo Sud, con un cielo un po' nuvoloso e qualche rovescio o temporale tra basso Tirreni e Sicilia. Saranno possibili piovaschi anche sul Lazio e nel Gargano.

Contemporaneamente una nuova perturbazione avanzerà dai Balcani, puntando verso il Nord. I suoi primi effetti si faranno sentire al Nord-Est, con un aumento della nuvolosità e le prime piogge tra alto Veneto e Friuli. Nel pomeriggio si svilupperanno rovesci o temporali sparsi nelle Alpi centro-orientali, più sporadici su quelle Occidentali e sui settori settentrionali della dorsale appenninico.

Temperature in lieve calo al Nord-Est, in Calabria e in Sicilia. Per lo più stabili nel resto del Paese, con un caldo che rimarrà ovunque piuttosto sopportabile senza gli estremi dei giorni scorsi: le punte massime non dovrebbero spingersi oltre i 33 gradi.

Sabato la circolazione depressionaria scivolerà lungo la Penisola. Nelle prime ore del giorno il tempo sarà instabile nel settore ligure, poi in giornata il rischio di rovesci o temporali potrebbe coinvolgere il nord-est della Sardegna, le regioni tirreniche e le vicine zone appenniniche. Le temperature massime saranno in rialzo al Nord-Est e in Sicilia, in calo nelle aree coinvolte dall’instabilità, lungo il Tirreno e nel nord della Sardegna.

Domenica il rinforzo di un promontorio di alta pressione dovrebbe favorire il ritorno a un tempo stabile e soleggiato un po’ dappertutto, con temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord, con qualche punta vicina ai 35 gradi.

La tendenza meteo per Ferragosto, lunedì 15 agosto 2022

Secondo le attuali proiezioni, la giornata di Ferragosto dovrebbe essere ancora caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, dove aumenteranno anche le temperature.

Un peggioramento potrebbe invece raggiungere il Nord-Ovest e le Alpi centro-occidentali, associato anche a un lieve calo termico.

Si tratta di un'evoluzione ancora da confermare: seguiteci nei prossimi aggiornamenti.