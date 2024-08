Meteo, verso Ferragosto con caldo africano e afa ma si avvicina un netto cambiamento

Sole, caldo intenso e afa opprimente: l’Italia vive il clou di questa sesta ondata di calore, destinata ad accompagnarci poco oltre il Ferragosto. A portarla è sempre l’anticiclone africano, che tiene in ostaggio tutto il bacino del Mediterraneo e la Penisola balcanica, ma che in questo inizio di settimana si è spinto ben oltre la regione alpina, dove sta facendo registrare temperature eccezionalmente elevate (lunedì 12 a Parigi toccati i 37 °C). In molte città italiane si stanno registrando i valori più elevati dell’estate: tra tutti spiccano i 36 °C di Milano, i 41 °C di Firenze e i 38 °C di Napoli. Il disagio da caldo umido non dà tregua neppure di notte, con temperature all’alba spesso non inferiori ai 24-25 gradi nei principali centri urbani. Temperature fuori scala non solo in pianura e nelle valli, ma anche in montagna - con lo zero termico ben oltre i 4000 metri – e sulla superficie dei nostri mari dove si raggiungono i 28-30 gradi. Quanto appena descritto conferma la drammatica tropicalizzazione in atto del clima italiano e si inserisce perfettamente nel contesto gravemente siccitoso che da lungo tempo affligge le regioni meridionali. Eppure qualcosa nel medio termine dovrebbe cambiare, con l’intervento di due perturbazioni: dapprima la n.3 del mese, una blanda area ciclonica che lambirà le regioni più occidentali tra giovedì e venerdì. A seguire la n.4, tra sabato pomeriggio e domenica, una perturbazione atlantica più organizzata, associata ad una fase temporalesca anche intensa, capace di smorzare l’onda africana a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna. Attendiamo conferme.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso, particolarmente al Nord. Dalla fine della mattina e nel corso del pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi, associata a isolati temporali di calore: più probabili nelle Alpi, lungo la dorsale centro-settentrionale e nelle aree interne della Sardegna. Occasionalmente potranno essere coinvolte le pianure del Piemonte e dell’Emilia. Temperature: minime all’alba ovunque non inferiori ai 20-21 gradi e più diffusamente vicine ai 24-25. Massime in lieve flessione sulla Toscana e al Nord-Ovest: punte di 35-36 gradi al Nord-Est, fino a 39-40 al Centro-Sud e sulle Isole. Venti deboli, con rinforzi da sud su Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 15 agosto

Tempo inizialmente soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Nel corso della giornata maggiore variabilità al Centro-Nord e sulla Sardegna, con un cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso e caldo afoso intenso. Tra la fine della mattinata e il pomeriggio sviluppo di rovesci o isolati temporali su Sardegna, Liguria, Piemonte occidentale, Appennino centro-settentrionale, con occasionali sconfinamenti verso la pianura emiliana. Fenomeni localmente violenti, non escluse grandinate e colpi di vento. Temperature: massime in lieve calo sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove, fino a 38-40 gradi al Centro-Sud e in Sicilia.