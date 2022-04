Meteo: venerdì Santo clima molto caldo. Si cambia a Pasqua e Pasquetta

La giornata di Venerdì Santo, 15 aprile, sarà probabilmente la più calda di questa fase meteo caratterizzata da alta pressione e temperature oltre la norma. Nel dettaglio, il tempo si presenterà inizialmente soleggiato sulla maggioranza delle regioni con solo qualche annuvolamento ad alte quote sulle Isole e al Centro. Lungo le coste dell'alto Adriatico non si esclude qualche banco di nebbia. Nel corso della giornata, invece, si profila un aumento della nuvolosità in Sicilia e sulle zone alpine centro orientali; qualche rovescio sarà possibile su Alpi e Prealpi orientali e, dalla sera, anche nella Sicilia meridionale.

Temperature in ulteriore aumento e oltre la norma di alcuni gradi quasi ovunque. Venti deboli su gran parte del Paese; da moderati a forti da est o nordest nel sud della Sicilia, sul basso mare Ionio e sul canale di Sicilia. Mari: molto mossi basso Ionio e canale di Sicilia; mosso il canale di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri.

Tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta un debole fronte freddo darà vita a un calo delle temperature: la tendenza meteo

Sabato Santo, 16 aprile, una debole perturbazione a carattere di fronte freddo sfiorerà le regioni di Nord-Est dove, dal pomeriggio, potranno svilupparsi dei rovesci o dei temporali isolati. Non si esclude qualche rovescio o isolato temporale anche sul basso Lazio e sul Piemonte sud occidentale. Verso sera occasionali precipitazioni anche sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria. Temperature in leggera diminuzione nei valori massimi. Venti inizialmente deboli, rinforzi da nordest nel corso della giornata sulle regioni nord orientali, al Centro e nel sud della Sicilia.

Tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta l'alta pressione assicurerà ancora condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte dell'Italia. Il clima diverrà più fresco soprattutto sui settori orientali della Penisola e al Sud. Domenica sarà una giornata ventosa al Sud e sulla Sicilia con qualche isolata precipitazione sulla Calabria e nel sud dell'Isola. Lunedì prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Sul fronte della siccità al Nord-Ovest non si intravede alcuna variazione di rilievo almeno per tutta la seconda decade di aprile.