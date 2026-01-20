Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?

Nell’ultima parte della settimana, terminati anche gli ultimi effetti del ciclone mediterraneo Harry, l’Italia sarà raggiunta da un flusso atlantico con l’arrivo di alcune perturbazioni che potrebbero portare fasi di maltempo probabilmente fino a lunedì 26, coinvolgendo anche le regioni del Centro e il Nord, dove si interromperà il lungo e anomalo periodo di scarsità di precipitazioni.

Le temperature nella seconda parte della settimana oscilleranno su valori prossimi alle medie al Nord e poco superiori nelle regioni centro meridionali, dove la ventilazione sarà in prevalenza meridionale.

Venerdì una nuova perturbazione raggiungerà il Centro-Nord, con neve anche a quote collinari: la tendenza meteo

Venerdì 23 la perturbazione numero 8 del mese porterà un peggioramento che dal Nord-Ovest e dalla Sardegna si estenderà a tutte le regioni settentrionali e a quelle centrali tirreniche, fino alla Campania in serata. Il resto del Sud e la Sicilia vedranno solo della moderata nuvolosità.

Piogge e rovesci saranno più intensi in Liguria e Toscana. Sulle Alpi sono attese nevicate, anche nei settori centro orientali e fino a quote collinari in alcune fasi al Nord-Ovest; non si esclude che in Piemonte i fiocchi possano raggiungere anche aree di basa collina (300 m) o lambire misti a pioggia la pianura. Temperature massime in calo in gran parte del Nord, in lieve rialzo al Centro-Sud, con un aumento più marcato delle minime della notte successiva (sabato 24 mattina). Venti moderati di Libeccio sui mari di ponente, tesi in Sardegna.