FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche ...

Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?

Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Tendenza20 Gennaio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it
Tendenza20 Gennaio 2026 - ore 12:23 - Redatto da Meteo.it

Nell’ultima parte della settimana, terminati anche gli ultimi effetti del ciclone mediterraneo Harry, l’Italia sarà raggiunta da un flusso atlantico con l’arrivo di alcune perturbazioni che potrebbero portare fasi di maltempo probabilmente fino a lunedì 26, coinvolgendo anche le regioni del Centro e il Nord, dove si interromperà il lungo e anomalo periodo di scarsità di precipitazioni.

Le temperature nella seconda parte della settimana oscilleranno su valori prossimi alle medie al Nord e poco superiori nelle regioni centro meridionali, dove la ventilazione sarà in prevalenza meridionale.

Venerdì una nuova perturbazione raggiungerà il Centro-Nord, con neve anche a quote collinari: la tendenza meteo

Venerdì 23 la perturbazione numero 8 del mese porterà un peggioramento che dal Nord-Ovest e dalla Sardegna si estenderà a tutte le regioni settentrionali e a quelle centrali tirreniche, fino alla Campania in serata. Il resto del Sud e la Sicilia vedranno solo della moderata nuvolosità.

Piogge e rovesci saranno più intensi in Liguria e Toscana. Sulle Alpi sono attese nevicate, anche nei settori centro orientali e fino a quote collinari in alcune fasi al Nord-Ovest; non si esclude che in Piemonte i fiocchi possano raggiungere anche aree di basa collina (300 m) o lambire misti a pioggia la pianura. Temperature massime in calo in gran parte del Nord, in lieve rialzo al Centro-Sud, con un aumento più marcato delle minime della notte successiva (sabato 24 mattina). Venti moderati di Libeccio sui mari di ponente, tesi in Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
    Tendenza19 Gennaio 2026

    Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!

    Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
  • Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
    Tendenza18 Gennaio 2026

    Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua

    Vortice ciclonico ancora attivo mercoledì 21 gennaio al Sud. Giovedì breve tregua ma si avvicinerà una nuova fase di maltempo. La tendenza meteo
  • Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
    Tendenza17 Gennaio 2026

    Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h

    Massima attenzione a Calabria e Isole: fase di forte maltempo con venti di tempesta, onde fino a 5-8 metri. La tendenza meteo dal 20 gennaio
  • Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
    Tendenza16 Gennaio 2026

    Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio

    Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Ultime newsVedi tutte
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Tendenza19 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Tendenza18 Gennaio 2026
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Vortice ciclonico ancora attivo mercoledì 21 gennaio al Sud. Giovedì breve tregua ma si avvicinerà una nuova fase di maltempo. La tendenza meteo
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Tendenza17 Gennaio 2026
Meteo, 20-21 gennaio a rischio forte maltempo: nubifragi, mareggiate e venti a oltre 100 km/h
Massima attenzione a Calabria e Isole: fase di forte maltempo con venti di tempesta, onde fino a 5-8 metri. La tendenza meteo dal 20 gennaio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Gennaio ore 18:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154