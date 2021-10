Meteo, venerdì 8 ottobre ancora perturbato tra il medio Adriatico e il Sud

Piogge, temporali, nubifragi, venti forti, mari agitati e persino la neve sulle Alpi: in questa prima settimana di ottobre l’Italia deve fare i conti con una pesante ondata di maltempo di stampo autunnale. La circolazione di bassa pressione responsabile di tanta dinamicità resta per il momento stazionaria sulle regioni meridionali, con un tempo di conseguenza localmente ancora perturbato tra il medio Adriatico e il Sud.

Nel fine settimana la depressione si sposterà lentamente verso i Balcani, allentando la sua morsa dal nostro Paese: si assisterà così ad un progressivo miglioramento al Centro-Nord, mentre l’atmosfera resterà molto instabile al Sud e sulla Sicilia, con occasione per altri rovesci o temporali.

Dal punto di vista termico, dopo il calo osservato a metà settimana, tra sabato e domenica è atteso un nuovo afflusso di aria fredda verso la val padana, le regioni centrali e la Sardegna dove si i valori si porteranno temporaneamente anche al di sotto della norma.

Previsioni meteo per venerdì 8 ottobre

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, con annuvolamenti passeggeri. Qualche schiarita su Sardegna, est e sud della Sicilia, dalla sera anche su Toscana e regioni di Nord-Est. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: precipitazioni diffuse, a tratti anche intense e sotto forma di temporali, su Marche, Abruzzo, Molise; in forma più sparsa e intermittente su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Piogge residue in Romagna.

Temperature massime in ulteriore calo sul medio e basso versante adriatico, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Giornata molto ventosa su tutti i mari e al Centro-Sud: Bora fino a 70-80 Km/h sull’alto Adriatico. Mari in generale mossi o molto mossi, localmente agitati l’Adriatico centro-settentrionale e il Tirreno occidentale.

Previsioni meteo per sabato 9 ottobre

Tempo in prevalenza soleggiato sulle regioni di Nord-Est, su Liguria, alta Toscana e, al mattino, anche nel Lazio, su Calabria e Sicilia. Cielo nuvoloso altrove, con nubi più compatte sul versante adriatico. Rovesci o temporali su Puglia e Basilicata, nel pomeriggio anche su basso Lazio, Calabria, nord della Sicilia ed estremo sud della Sardegna. Piogge residue tra Romagna e Marche.

Temperature massime in calo in val padana, sull’alto Adriatico e sulle Marche, dove risulteranno inferiori alla norma; senza grandi variazioni altrove. Venti in parziale attenuazione, soffieranno ancora in prevalenza da nord-est: forti tra Adriatico centro-settentrionale, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Mari per lo più mossi o molto mossi.