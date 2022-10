Meteo: venerdì 7 ottobre tempo stabile. Da sabato 8 qualche pioggia

La fase anticiclonica sull’Italia continuerà a garantire tempo stabile anche nelle prossime ore e la massa d’aria mite associata all’alta pressione contribuirà a mantenere le temperature sopra la media, con lo zero termico fra 3500 e 4000 metri. In queste condizioni il tempo resterà prevalentemente soleggiato, anche se non mancheranno strati di nubi basse e qualche nebbia nelle zone di pianura.

Nel fine settimana si conferma un indebolimento dell’alta pressione a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna, con il contemporaneo arrivo di due perturbazioni: una piuttosto debole e rapida dall’Atlantico verso le regioni settentrionali (la n.1 di ottobre), l’altra un po’ più attiva dal Mediterraneo occidentale verso l’area Tirrenica e le isole maggiori (la n.2). Questa variazione della situazione sarà accompagnata da un conseguente leggero

ridimensionamento delle temperature, specialmente da domenica 9 ottobre nei valori massimi che torneranno vicini alla norma.

Le previsioni meteo per venerdì 7 ottobre

Sarà un’altra giornata di tempo stabile, ma con il transito di velature più dense su parte del Centro-Sud. Insisteranno degli strati nuvolosi bassi all’estremo Nord-Ovest, solo in parziale diradamento in giornata, e qualche banco di nebbia all’alba lungo il corso del Po. Temperature sempre superiori alle medie del periodo, con punte massime fino a 24-27 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Le previsioni meteo per sabato 8 ottobre

Tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata al Nord-Est, al Centro-Sud e in Sicilia, salvo il transito di velature. Al Nord-Ovest e in Sardegna graduale aumento della nuvolosità con le prime deboli piogge dal pomeriggio sulle Alpi piemontesi e in Val d’Aosta.

Alla sera estensione delle precipitazioni alle Alpi orientali e alla pianura piemontese; isolati rovesci in arrivo nell’ovest della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori ancora sopra la media, compresi generalmente fra 21 e 27 gradi. Leggero Scirocco intorno alla Sardegna.