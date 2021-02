Meteo, venerdì 5 febbraio primaverile al Sud: punte oltre i 20°C

Alta pressione sull'Italia venerdì 5 febbraio con clima primaverile al Sud e sulle Isole. Nuvoloso al Nord. Perturbazione nel weekend. Gli aggiornamenti meteo

L’alta pressione di matrice africana sarà protagonista sull’Italia per qualche giorno ancora, proteggendo il nostro paese dalle piovose perturbazioni atlantiche. Al Centro-Sud sta garantendo condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato e con un clima estremamente mite per il periodo; le temperature massime toccheranno valori anche leggermente superiori ai 20 gradi al Sud e nelle Isole. Temperature oltre la norma anche nelle regioni settentrionali, dove però, a causa della stabilità atmosferica e di un debole ma umido flusso di venti meridionali, i cieli sono in gran parte nuvolosi e foschi con anche qualche pioviggine specie al Nordovest e in Friuli Venezia Giulia. Tra la fine di sabato e la giornata di domenica l’alta pressione sarà scalzata dall’arrivo di una perturbazione atlantica (n.2 di febbraio), accompagnata da intensi venti meridionali e da piogge diffuse soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche. Nella prima parte della settimana la situazione non sembra migliorare, altre perturbazioni potrebbero raggiungere l’Italia.

Previsioni meteo per venerdì 5 febbraio

Venerdì ancora una giornata con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su pianure e zone costiere del Nord; deboli piogge o pioviggini al mattino in Liguria, Piemonte, Lombardia occidentale e Friuli Venezia Giulia; presenza di foschie e nebbie, anche persistenti sulle coste dell’Emilia Romagna. In prevalenza poco nuvoloso su Alpi, Prealpi e al Centro-sud, ma con nebbie in banchi, nelle ore più fredde della giornata, in Toscana, Umbria, Lazio, lungo il versante adriatico fino in Puglia.



Temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento, con valori superiori alla norma quasi ovunque; punte di 20/23 gradi al Sud e nelle Isole. Venti meridionali: moderati su Canale di Sicilia, Tirreno, Mar Ligure, Ionio e basso Adriatico con i rispettivi mari fino a mossi; venti deboli o molto deboli altrove.

Previsioni meteo per sabato 6 febbraio

Sabato giornata generalmente soleggiata al Centro-sud, salvo presenza di nebbie o strati di nubi basse nelle valli tra Toscana e Umbria e lungo tutta la costa adriatica fino alla Puglia in diradamento a metà giornata. Molto nuvoloso o coperto al Nord, con nebbie o foschie in pianura e coste adriatiche; locali deboli piogge o pioviggini in Val d’Aosta, Piemonte, Liguria di ponente e Friuli Venezia Giulia. In serata peggiora al Nordovest, con precipitazioni in intensificazione; quota neve sulle Alpi centro-occidentali tra 1600-2000 metri. Nella notte il peggioramento si estenderà alle regioni di Nordest.



Temperature superiori alla norma, in modo marcato sulle regioni centro-meridionali con punte intorno ai 20 gradi, vicine ai 25 in Sicilia.Venti meridionali da deboli a moderati sui mari di ponente, nello Ionio e nel basso; molto deboli altrove. Mari: calmi o poco mossi l’Adriatico sotto costa e quello più settentrionale, il Tirreno sud-orientale, lo Ionio sotto costa. Mossi i restanti bacini.