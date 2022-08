Meteo: venerdì 5 agosto rovente al Nord. Nel weekend cambia qualcosa

L'alta pressione africana, soprattutto dalla seconda parte di settimana, sarà presente sull'Italia ma non in maniera così intensa per via di alcuni punti di debolezza che con il passare dei giorni faranno aumentare l'instabilità atmosferica e il rischio di temporali. Venerdì 5 agosto, soprattutto nel pomeriggio, dovrebbero svilupparsi rovesci e temporali sulle Alpi e poi sull'Appennino, precisamente dal basso Lazio fino alla Calabria e sui rilievi della Sicilia. In tutto il resto del Paese la giornata dovrebbe trascorrere in maniera tranquilla e con prevalenza di sole.

Temperature stazionarie o in ulteriore aumento: non si escludono quindi punte anche verso i 38 gradi o qualcosa in più su gran parte del Paese. La zona più rovente sarà il Centro-Nord mentre al Sud si avranno picchi elevati ma comunque più contenuti.

Nel fine settimana aumenta l'instabilità al Nord con una leggera attenuazione del caldo più intenso: la tendenza meteo

Nel fine settimana dovrebbe aumentare l'instabilità specialmente al Nord. Sabato 6 agosto, oltre ad essere probabili sulle zone montuose del Nord, qualche precipitazione potrebbe andare a finire anche nelle zone di pianura, in particolare al Nord-Ovest e qualcosa potrebbe insistere, sempre a livello di brevi temporali di calore, anche su Appennino meridionale e interno della Sicilia. Altrove prevarrà il sole. Domenica 7 agosto si avrà una situazione molto simile alla precedente. La massa d'aria calda insiste anche nel weekend, probabilmente con qualche leggera flessione al Nord per via delle precipitazioni. Temperature comunque ancora oltre i 35 gradi in molte zone d'Italia, con punte massime di 38 gradi.

Lunedì 8 agosto non si intravedono grandi cambiamenti della situazione, ma l'instabilità potrebbe diventare più diffusa: quindi si avrà maggior nuvolosità al Centro e possibilità di qualche temporale al Sud, più che altro nelle zone interne. Il caldo continuerà a farsi sentire, ma probabilmente in maniera leggermente attenuata rispetto alle giornate precedenti. Le temperature rimarranno su valori ben oltre la media, con punte anche di 35-36 gradi.