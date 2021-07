Venerdì 30 avremo condizioni meteo soleggiate in quasi tutta Italia, con un po’ di instabilità residua confinata su Alpi e vicine aree di pianura, mentre il caldo aumenterà in tutto il Paese. Caldo intenso quindi soprattutto al Centro-Sud e Isole, dove le temperature massime toccheranno diffusamente i 34-35 gradi ma con punte anche di 40 gradi e oltre; in parte meglio al Nord, dove si registreranno valori più contenuti, ma sarà comunque molto afoso.

Sabato 31 inizialmente ancora bello, ma con peggioramento a fine giornata, quando il Nord venga raggiunto da un nuovo nucleo di aria atlantica, con conseguente sviluppo di numerosi temporali proprio tra la fine di sabato e la giornata di domenica. Il caldo resterà intenso al Sud anche nei primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni meteo per venerdì 30

Nuvole sulle Alpi, dove dal pomeriggio si svilupperanno numerosi temporali, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime con poche variazioni: molto caldo nelle regioni centrali e meridionali, in particolare al Sud dove si toccheranno punte anche di 40-41 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 31

Nel corso del giorno nuvole in aumento al Nord: tra pomeriggio e sera rovesci e temporali su quasi tutte le regioni settentrionali fatta eccezione per Liguria, Emilia e Romagna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni e ancora elevate soprattutto al Sud e Isole.