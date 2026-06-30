Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza

La coda del fronte nord-atlantico che fra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio transiterà sull’Italia, venerdì 3 indugerà sulle regioni meridionali portando piogge e locali temporali. Alle sue spalle, correnti più temperate, che entro giovedì avranno già ridimensionato le temperature portandole più vicine alla norma, venerdì determineranno un ulteriore calo termico al Sud e in Sicilia. Nel frattempo al Centro-Nord e in Sardegna comincerà a farsi strada l’Anticiclone delle Azzorre che favorirà tempo stabile e temperature solo in leggera risalita.

Nel fine settimana l’alta pressione, estesa su buona parte dell’Europa centro-occidentale, tenderà ad abbracciare tutta l’Italia riportando diffuse condizioni di stabilità. Il primo fine settimana di luglio, quindi, si prospetta ben soleggiato, con scarsi annuvolamenti pomeridiani sui monti e basso rischio di temporali di calore. Sarà ancora un po’ ventilato per venti settentrionali, specie nella giornata di sabato 4.

L’umidità resterà relativamente bassa, ma le temperature tenderanno ad aumentare tornando leggermente sopra la media, con valori comunque in generale sotto i 35 gradi. Nella prossima settimana è probabile che l’alta pressione andrà a rinforzarsi più decisamente sul Mediterraneo e l’Europa meridionale dove trascinerà una massa d’aria più calda che potrà dare origine a un ulteriore rialzo termico.

Venerdì 3 luglio il maltempo insiste al Sud, con calo termico e fine del caldo estremo: la tendenza meteo

Venerdì 3 tempo soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna, a parte un po’ di nuvole sui monti e brevi temporali pomeridiani su basso Lazio e Sardegna centro-meridionale. Tempo più instabile nelle altre regioni con nuvolosità irregolare, accompagnata da piogge e temporali fin dal mattino, che si concentreranno nel pomeriggio fra zone interne, Calabria, settori ionici e Sicilia, alla sera per lo più nel settore del Tirreno meridionale. Temperature massime in calo al Sud e in Sicilia, in leggero rialzo altrove: valori per lo più fra 28 e 33 gradi. Venti moderati o tesi settentrionali al Centro-Sud.

Sabato 4 tempo stabile e soleggiato dappertutto. Qualche annuvolamento possibile nel pomeriggio sulle zone montuose, ma con scarso rischio di precipitazioni; al più saranno possibili degli sporadici brevi rovesci sui rilievi della Calabria meridionale e della Sicilia orientale. Temperature stazionarie o in leggero rialzo, con punte di 32-34 gradi. Ancora un po’ ventilato per venti settentrionali al Centro-Sud. Domenica 5 altra giornata stabile e soleggiata, con venti deboli e temperature in crescita.