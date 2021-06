Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno ancora caratterizzate da un clima molto caldo al Sud e in Sicilia anche se le temperature perderanno qualche grado rispetto a questi ultimi giorni; tuttavia la soglia dei 35 °C verrà ancora superata in molte località, da domenica anche in Sardegna. Nella giornata di venerdì il Nord sarà lambito da un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale che sarà responsabile di un po’ di instabilità concentrata principalmente sulle aree alpine.

Nel fine settimana l’alta pressione continuerà a proteggere il Mediterraneo e l’Italia dove quindi il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato; le temperature sono previste in lieve aumento al Centro-Nord.

Nella prima parte della prossima settimana l’Anticiclone Nord-Africano avrà una nuova decisa espansione vero nord: si conferma così una nuova intensificazione del caldo al Sud e nelle Isole maggiori con le temperature che torneranno sui livelli estremi di questi ultimi giorni con punte intorno a 40 °C; il caldo però è destinato ad aumentare anche al Centro-Nord con valori oltre i 35 °C.

Le previsioni meteo per venerdì 25 giugno

Giornata variabile e in parte instabile al Nord con nubi in aumento da metà giornata e con lo sviluppo di rovesci sparsi o temporali su Alpi e Prealpi ma con qualche breve piovasco possibile anche su pianure e coste tra Lombardia e Nord-Est. Tempo più soleggiato al Centro-Sud anche se con qualche annuvolamento passeggero, specie sulle regioni meridionali, e un po’ di annuvolamenti lungo l’Appennino ma con in generale con basso rischio di pioggia.

Temperature massime in leggera diminuzione in molte zone d’Italia, ma comunque ancora elevate, specie al Sud; in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si toccheranno e supereranno i 35 gradi con picchi di 40. Venti moderati di Libeccio nel Mar Ligure, di Maestrale nel Mare di Sardegna e di Corsica con mari un po’ mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata lungo i litorali.

Le previsioni per sabato 26 giugno

Tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia. Da segnalare solo pochi piovaschi o brevi temporali pomeridiani sulle Alpi centro-occidentali; tra la Sicilia e il Sud transiterà un po’ di nuvolosità alta ed innocua a carattere variabile e irregolare; per il resto cielo in prevalenza sereno.

Temperature in lieve aumento al Nord; in ulteriore lieve calo al Sud ma con valori ancora oltre i 35 °C. Venti di Maestrale sui mari del Centro-Sud in prevalenza deboli. Un po’ mosso il Canale di Sardegna, poco mossi o calmi i restanti bacini intorno alla nostra Penisola.