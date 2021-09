Tra venerdì 24 e sabato 25, nonostante l’inizio ufficiale dell’autunno, il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato, e continuerà a farsi sentire un po’ di caldo estivo, con temperature nuovamente in crescita grazie alla presenza sul Mediterraneo centrale dell’Anticiclone Nord-Africano. Il nuovo rialzo termico si avvertirà dapprima nelle Isole Maggiori e successivamente anche nel resto del Centro-Sud dove, nel fine settimana, si raggiungeranno valori intorno ai 30 gradi, ma con punte anche più alte, specie in Sicilia e Sardegna.

Per domenica 26, infine, si conferma la tendenza ad un peggioramento del tempo al Nord e in Toscana, a causa del transito della coda di una perturbazione atlantica (la numero 5 di settembre), con piogge che, ancora una volta, potrebbero risultare localmente intense e temporalesche. Lunedì 27 un po’ di instabilità dovrebbe coinvolgere il Centro Italia mentre al Nord è atteso un miglioramento.

Le previsioni meteo per venerdì 24

Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime ovunque in crescita e per lo più comprese tra 24 e 30 gradi, ma con punte oltre i 30 gradi in Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco nel Canale di Sicilia, sul Tirreno occidentale e intorno alla Sardegna con mari generalmente mossi, fino a molto mosso il Canale di Sardegna; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per sabato 25

Alternanza tra sole e nuvole al Nord, Toscana e Isole Maggiori, ma con poche piogge o pioviggini solo su Alpi Occidentali e Liguria; nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, al più in lieve calo al Nord-Ovest; in ulteriore leggero aumento invece al Centro-Sud e Isole. Venti moderati o tesi di Scirocco su gran parte dei mari di ponente; deboli in Adriatico, Ionio e Tirreno sud-orientale con mari poco mossi; mossi o molto mossi i restanti bacini intorno alla Penisola.