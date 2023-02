Meteo, venerdì 24 caldo anomalo, poi l'inverno alza la voce: torna la neve a bassa quota e il freddo

Tra venerdì 24 e sabato 25 le condizioni meteo restano piuttosto stabili e miti, ma da domenica 26 cambia tutto, con il ritorno di pioggia, vento e neve fino a bassa quota.

Fino a sabato sull’Italia resisterà l’alta pressione che, per quanto indebolita, impedirà alle perturbazioni di investire con decisione l’Italia, dove quindi le piogge saranno poche nonostante una diffusa nuvolosità, specie al Centro-Nord.

Domenica invece è atteso l’arrivo di piogge importanti su diverse zone del Paese, con neve abbondante sui rilievi: sul Mediterraneo Occidentale si formerà infatti un vortice di bassa pressione che richiamerà sull’Italia delle correnti molto fredde, con venti intensi da nordest e temperature in brusco calo.

Il maltempo di domenica investirà in particolare l’estremo Nordovest e il Centro-Sud, con nevicate abbondanti su Alpi Occidentali e Appennino.

Le previsioni meteo per venerdì 24

In prevalenza soleggiato in Calabria e Sicilia. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Piemonte, Lombardia, Liguria, Alta Toscana e Prealpi Venete; al mattino un po’ di nebbie su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e velli del Centro.

Temperature massime in crescita al Sud e Isole, stazionarie o in lieve calo altrove, comunque al di sopra della norma in tutta Italia.

Le previsioni meteo per sabato 25

Prevalenza di tempo soleggiato al Sud Peninsulare. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno qualche debole pioggia su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna.

Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve crescita, dappertutto al di sopra delle medie stagionali. Ventoso per venti meridionali al Sud e Isole.