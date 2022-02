Meteo: venerdì 18 temperature primaverili. Punte di oltre 20 gradi

Tempo dal sapore praticamente primaverile tra oggi, venerdì 18 febbraio e sabato 19, con temperature che potrebbero raggiungere valori eccezionalmente miti e in diversi casi tipici del mese di aprile, intorno ai 20 gradi, specialmente al Sud e sulle Isole. Nonostante ciò, durante il fine settimana si prevede un temporaneo e lieve indebolimento dell’anticiclone: ciò consentirà il passaggio di una perturbazione atlantica molto debole (la n.5 di febbraio), con scarsi effetti in termini di piogge o nevicate, che rimarranno confinate ad alcune zone del Nord e alla giornata di sabato.

Già domenica 20, infatti, questa perturbazione si allontanerà verso i Balcani, seguita da una massa d’aria leggermente più fresca, che smusserà le temperature insolitamente alte. Un’altra perturbazione (la n.6) potrebbe attraversare la nostra Penisola all’inizio della prossima settimana, interessando prevalentemente il Centro-Sud, ma si tratta di una tendenza ancora molto incerta.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 18 febbraio

Nuvolosità in graduale aumento al Nordovest e regioni tirreniche, ma con poche deboli piogge dal pomeriggio solo sulla Liguria. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord e zone interne del Centro.

Temperature massime in ulteriore generale aumento, con valori diffusamente oltre la norma: punte fino a 20 gradi e oltre nelle Isole. Venti per lo più deboli, in attenuazione anche in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 19 febbraio

Prevalenza di tempo bello all’estremo Sud. Nuvole nel resto del Paese, specie al Nord e Toscana. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia meridionale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In serata tendenza a rasserenamenti su Alpi, Valle d’Aosta e Piemonte.

Temperature: massime in lieve calo al Nord, in ulteriore aumento al Sud e sulla Sicilia dove si potrebbero localmente superare i 20 gradi, complice anche un parziale rinforzo dei venti meridionali. Mari inizialmente poco mossi, ma con moto ondoso in generale aumento a fine giornata.