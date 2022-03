Meteo: venerdì 18 marzo pioggia al Sud. Freddo nel fine settimana

L'alta pressione tenderà a indebolirsi nella parte centrale della settimana favorendo il transito di una perturbazione (la n.4) dal Mediterraneo occidentale che molto lentamente si muoverà verso le nostre regioni. Le piogge più significative andranno a interessare le regioni meridionali e marginalmente il Centro mentre il Nord rimarrà ancora una volta a secco. Inoltre, contribuirà a intensificare le correnti orientali richiamando aria fredda dai Balcani che farà di nuovo abbassare le temperature nell'ultima parte di settimana quando i valori torneranno sotto la media.

Questa perturbazione dovrebbe andare via nella giornata di domenica 20 marzo, poi dalla prossima settimana dovrebbe verificarsi un miglioramento del tempo con condizioni prevalentemente anticicloniche e una enorme area di alta pressione sopra l'Europa. Sarà dunque probabile un nuovo rialzo delle temperature con un clima un po' meno freddo e in qualche caso anche gradevole.

Nel dettaglio, venerdì 18 marzo sarà una giornata caratterizzata dalla presenza di una nuvolosità sparsa in gran parte del Paese. Ci sarà spazio anche per qualche schiarita che a inizio giornata dovrebbe interessare prevalentemente il Nord-Est e parzialmente le regioni centrali tirreniche, in particolare tra Toscana e Lazio; altrove nuvole più estese e compatte. Le precipitazioni dovrebbero interessare i settori orientali delle Isole, la Calabria, soprattutto la parte ionica e in maniera un po' meno diffusa anche le altre zone interne del Sud e in modalità intermittente e isolata il Molise e l'Abruzzo. Qualche debole precipitazione non è esclusa sul settore alpino centro occidentale; quota neve oltre i 1900 metri. Venti orientali a tratti anche forti. Temperature stazionarie o in leggero calo, ma ancora vicine alla norma.

Nel fine settimana di sabato 19 e domenica 20 marzo insiste la pioggia in Sardegna. Temperature in calo e clima di stampo invernale

Sabato 19 marzo vedremo l'insistenza di nuvole e precipitazioni soprattutto in Sardegna, anche intense sulla parte orientale dell'isola. Molte nuvole anche su Sicilia e Calabria, in particolare nei settori ionici ma con precipitazioni più deboli e intermittenti specie sulla Sicilia orientale, la bassa Calabria e l'area del Golfo di Taranto. Tempo più stabile nel resto del Paese con anche delle ampie schiarite, eccetto un po' di nuvolosità su medio Adriatico, Campania, Alpi e alta Pianura Padana. Temperature in sensibile calo e verso valori inferiori alle medie in alcune zone, in particolare nel settore centrale Adriatico e al Sud.

Domenica 20 marzo insistono le correnti orientali fredde ma sarà una giornata di passaggio verso una situazione generalmente più stabile. Non mancheranno degli annuvolamenti soprattutto sulle Isole, al Centro-Sud e su parte delle Alpi centro occidentali ma con precipitazioni comunque scarse. Deboli nevicate intermittenti sull'Appennino centro meridionale e sui rilievi della Sicilia, oltre 800-1000 metri. Temperature in ulteriore calo con valori quasi ovunque al di sotto della media in un contesto che in alcune zone può ancora risultare di stampo invernale.

Nella prossima settimana dovrebbe verificarsi un nuovo graduale rinforzo dell'alta pressione su buona parte del continente. Contemporaneamente cessano le correnti fredde orientali quindi dovremmo probabilmente andare incontro ad una situazione di generale stabilità atmosferica dappertutto, assenza di precipitazioni e rialzo delle temperature.