Meteo venerdì 13 ottobre: ancora caldo estivo e bel tempo. Sabato 14 primi cambiamenti

Alta pressione e tempo estivo in quasi tutta Italia anche nella giornata odierna (venerdì 13 ottobre) con temperature sempre ben oltre la media. Tuttavia, a partire da sabato 14 saranno evidenti i primi segnali di

cambiamento sulle regioni settentrionali a causa dell’arrivo di una prima debole perturbazione (la n.2 di ottobre) che porterà poche precipitazioni, in parziale estensione domenica 15 anche al Centro e alla Sardegna. In tutte queste regioni, entro domenica, si osserverà un primo calo termico, più evidente al Nord-Est, mentre sulle regioni meridionali si toccheranno ancora punte intorno ai 30 gradi.

Il vero ricambio della massa d’aria si concretizzerà lunedì 16 con le temperature massime che si fermeranno al di sotto dei 20 gradi al Nord e parte del Centro, come è corretto che sia nella seconda decade di ottobre. Solo all’estremo Sud insisterà ancora un po’ di caldo.

Sempre lunedì, una seconda e più attiva perturbazione (la n.3) attraverserà rapidamente la penisola lasciando qualche strascico nella giornata di martedì 17. Successivamente, da metà settimana, sembra probabile una nuova risalita di aria calda verso il Centro-Sud sotto forma di venti di Scirocco associati alla parte più avanzata di un’altra perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 13 ottobre

Prevalenza di bel tempo al Centro-Sud, salvo delle velature in transito e la presenza di nubi basse e nebbie in alta Toscana, ma in graduale diradamento, e un po’ di nuvole nel settore del basso Tirreno. Annuvolamenti più estesi al Nord, ma alternati a schiarite ampie su Alpi ed Emilia Romagna meridionale.

Nebbie in sollevamento sulla Val Padana orientale e possibili sporadiche piogge sulla Liguria centrale e in serata anche sul Friuli. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, sempre oltre la norma. Venti in generale deboli.

Le previsioni meteo per sabato 14 ottobre

Tempo soleggiato al Centro-Sud e in Emilia Romagna, a parte un po’ di nuvole nei settori tirrenici e velature in Emilia. Nuvole a tratti compatte sul resto del Nord, con isolate piogge nel corso della giornata lungo l’arco alpino, sulla Liguria centro-orientale e in Friuli Venezia Giulia. Alla sera possibili rovesci su Spezzino, alta Toscana e Friuli.

Temperature senza grandi variazioni, con valori relativamente miti, al più in lieve flessione al Nord-Ovest e in leggero aumento in Sardegna dove si potranno superare i 30 gradi. Venti meridionali in rinforzo.