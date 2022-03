Meteo: venerdì 1 aprile maltempo, neve e aria fredda. Ecco dove

Oggi, giovedì 31 marzo, sarà un’altra giornata in prevalenza nuvolosa e ancora molto instabile per l’insistenza dell’ultima perturbazione di marzo (la n.6 del mese) che porterà piogge sparse sulle regioni del Nord-Est e del Centro-Sud, specie su quelle del versante tirrenico. Venerdì 1 aprile peggiora al Nord per l’avvicinarsi dalla Francia di una circolazione di bassa pressione (perturbazione n.1 di aprile) che poi sabato 2 sarà responsabile di un tempo piovoso soprattutto sulle regioni occidentali della Penisola e in Sardegna. Le piogge di venerdì al Nord saranno localmente intense e temporalesche mentre sulle Alpi cadrà la neve anche al di sotto dei 1000 metri.

La perturbazione è infatti accompagnata da aria fredda che riporterà sull’Italia un clima invernale. Nella giornata di sabato sarà infatti anche la dorsale appenninica ad essere imbiancata fino a quote piuttosto basse. Domenica 3 l’area di maltempo si allontana verso i Balcani, lasciando dietro di sé una debole e locale instabilità al Centro-Sud. Questa nuova fase di maltempo sarà anche accompagnata, tra la Liguria e il Centro-Sud, da forti venti occidentali e mari di ponente fino a molto agitati.

Le previsioni meteo per giovedì 31 marzo

Cielo in prevalenza da nuvoloso a coperto. Nel corso del giorno piogge sparse su Alpi, Nord-Est e Centro-Sud, con fenomeni più insistenti e localmente intensi su Umbria, versante tirrenico, al Sud e in Sicilia con possibili rovesci o temporali. Quota neve sulle Alpi elevata, oltre i 1500 metri.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, in calo nel basso versante tirrenico e in Sardegna. Ventoso al Sud e Isole, specie su Ionio e basso Adriatico, spazzati da intensi venti di Scirocco. Nel corso della giornata venti occidentali in progressivo rinforzo sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 1 aprile

Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto. Precipitazioni diffuse e intermittenti, con il rischio di locali rovesci o temporali sul Nord Italia, settori tirrenici e Isole Maggiori. Quota neve in progressivo calo anche sotto i 1000 metri; sulle Alpi occidentali fino a 500 metri di quota. Temperature in calo. Giornata ventosa, con raffiche burrascose. Mari di Ponente localmente agitati.