Meteo, veloce fronte freddo sull'Italia: venerdì 15 pioggia e vento al Sud

Una perturbazione a carattere di fronte freddo (la n. 3 del mese), dopo aver raggiunto l’Adriatico centrale la scorsa notte, completerà oggi il suo passaggio sopra l’Italia, attraversando molto velocemente anche le regioni meridionali.

Il suo transito è accompagnato da una intensa corrente settentrionale, con raffiche di vento fino a 50-60 km/h, mentre favorisce un calo delle temperature anche al Sud e sulla Sicilia dove si osserveranno anche le ultime precipitazioni, in esaurimento alla fine della giornata odierna.

Alle spalle di questa perturbazione si concretizza una rimonta altrettanto rapida dell’alta pressione: la settimana, infatti, si chiuderà con tempo prevalentemente stabile e soleggiato su quasi tutto il nostro Paese, una condizione che sarà però favorevole al ritorno di nebbie e nuvolosità bassa, nelle ore più fredde, in Pianura Padana. Anche le temperature diurne riprenderanno a salire, per riportarsi su valori in molti casi oltre la norma.

Le previsioni meteo per venerdì 15

Al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio sin dal mattino cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio torna il sole anche nel resto del Centro e su tutta la Sardegna. Nuvolosità variabile e tempo instabile al Sud e sulla Sicilia, con rovesci sparsi e intermittenti e locali temporali più probabili su Puglia, bassa Calabria e nel nordest dell’isola. Fenomeni in generale esaurimento tra sera e notte.

Temperature: valori all’alba prossimi allo zero anche in pianura al Nord, con conseguenti deboli gelate; massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud. Venti da moderati a forti settentrionali al Centro-Sud, con raffiche fino a 50-60 Km/h. Mari mossi o localmente anche molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 16

Sulla maggior parte delle regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Attenzione alle nebbie che si ripresenteranno diffuse soprattutto in Pianura Padana tra la tarda notte e il mattino, in successivo dissolvimento. Da segnalare solo qualche annuvolamento residuo al Sud e sulla Sicilia e la tendenza ad un aumento delle nubi basse, dal pomeriggio, sulla Liguria.

Temperature minime in calo su regioni meridionali e Isole, valori all’alba intorno allo zero al Nord. Massime per lo più in lieve rialzo, poco oltre 20 gradi in Sardegna. Venti settentrionali in progressiva attenuazione. Mari: mossi quelli del Sud, fino a molto mosso lo Ionio.