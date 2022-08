Meteo, ultimo weekend di agosto al via con temporali diffusi e clima afoso

L'ultimo weekend di agosto sarà segnato dallo sviluppo di temporali sparsi, innescati dall'arrivo di una nuova perturbazione. I primi effetti si faranno sentire già a partire da venerdì 26 sera.

Nella parte finale della settimana l’assenza di un robusto campo di alta pressione e l’instaurarsi di un flusso più umido occidentale, causeranno una nuova generale accentuazione dell’instabilità atmosferica.

In particolare tra la fine di venerdì 26 e la giornata di domenica 28 quando, la coda di una perturbazione atlantica (la n.6 di agosto) in transito sull’Europa centrale, lambirà le nostre regioni settentrionali, alimentando l’innesco di numerosi episodi temporaleschi: non solo lungo tutto l’Appennino, ma anche nelle Alpi, e con il probabile coinvolgimento di molte aree pianeggianti e costiere del Centro-Nord.

Il clima, ovviamente, resterà estivo, ma senza eccessi caldo, nonostante la tendenza ad un’accentuazione della sensazione di afa. Possiamo già anticipare che il mese di agosto terminerà senza nuove ondate di calore.

Le previsioni meteo per venerdì 26

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso tutte le regioni, ma con nubi in aumento all’estremo Nordovest. Da metà giornata, e soprattutto durante il pomeriggio, nuvolosità cumuliforme in sviluppo attorno ai rilievi, associata ad alcuni rovesci o isolati temporali nel settore alpino, appenninico e nelle zone interne della Sicilia; occasionalmente anche sulla pianura piemontese. Tra la tarda sera e la successiva notte aumenterà il rischio di temporali sulla val padana centro-occidentale, in Liguria e sull’alta Toscana.

Temperature massime con poche variazioni: clima un pochino più afoso, specie al Nord. Venti per lo più deboli, ma con raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 27

Tempo inizialmente abbastanza soleggiato, nonostante alcune velature e una residua nuvolosità, a inizio giornata, al Nord e sull’alta Toscana. In seguito aumenteranno le nubi cumuliformi, insieme al rischio di rovesci o temporali, attorno alle aree montuose delle regioni settentrionali, della Penisola e delle Isole. Isolatamente potranno essere coinvolte la valle padana, le aree interne e di pianura peninsulari, più occasionalmente quelle costiere limitrofe.

Temperature massime senza grandi variazioni, il clima diverrà ovunque più afoso. Venti deboli, ma con raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.