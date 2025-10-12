Ultimi giorni di ottobrata: domenica 12 tempo bello e clima mite. Le previsioni meteo

Domenica 12 ottobre le condizioni meteo in Italia resteranno stabili, con tempo soleggiato in gran parte del Paese. Fa eccezione per un po’ di nuvolosità, comunque in generale innocua, sulle Isole Maggiori, dove si faranno sentire gli effetti di una perturbazione in lento movimento da ovest.

La stabilità atmosferica favorirà però la presenza di qualche nebbia sulle pianure del Nord nelle prime ore del giorno e, di nuovo, a fine giornata. La giornata risulterà quindi nel complesso gradevole, la classica “ottobrata”, anche grazie alle temperature che rimarranno nel complesso al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.

Anche per lunedì si conferma una giornata di tempo stabile e in gran parte soleggiato, mentre da martedì è atteso un cambiamento della situazione: sulla nostra Penisola cominceranno infatti ad affluire correnti più fresche che faranno gradualmente calare le temperature.

Le previsioni meteo per domenica 12 ottobre

Domenica mattinata piuttosto fosca nella parte centrale della Pianura Padana per la presenza di nebbie e nubi basse; un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche su alto Piemonte, alta Lombardia e Sardegna meridionale, in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità innocua su Sicilia e Sardegna, in generale soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto comprese fra 19 e 26 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Lunedì giornata tra sole e nuvole in gran parte del Nord, in Calabria e nelle Isole maggiori, comunque in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.