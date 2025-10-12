FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ultimi giorni di ottobrata: domenica 12 tempo bello e clima mite....

Ultimi giorni di ottobrata: domenica 12 tempo bello e clima mite. Le previsioni meteo

Alta pressione protagonista in gran parte d'Italia: condizioni meteo stabili e temperature oltre la media, ma ancora per poco.
Previsione12 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione12 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Domenica 12 ottobre le condizioni meteo in Italia resteranno stabili, con tempo soleggiato in gran parte del Paese. Fa eccezione per un po’ di nuvolosità, comunque in generale innocua, sulle Isole Maggiori, dove si faranno sentire gli effetti di una perturbazione in lento movimento da ovest.
La stabilità atmosferica favorirà però la presenza di qualche nebbia sulle pianure del Nord nelle prime ore del giorno e, di nuovo, a fine giornata. La giornata risulterà quindi nel complesso gradevole, la classica “ottobrata”, anche grazie alle temperature che rimarranno nel complesso al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.
Anche per lunedì si conferma una giornata di tempo stabile e in gran parte soleggiato, mentre da martedì è atteso un cambiamento della situazione: sulla nostra Penisola cominceranno infatti ad affluire correnti più fresche che faranno gradualmente calare le temperature.

Le previsioni meteo per domenica 12 ottobre

Domenica mattinata piuttosto fosca nella parte centrale della Pianura Padana per la presenza di nebbie e nubi basse; un po’ di nuvolosità, comunque innocua, anche su alto Piemonte, alta Lombardia e Sardegna meridionale, in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità innocua su Sicilia e Sardegna, in generale soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto comprese fra 19 e 26 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord. Venti deboli.

Le previsioni meteo per lunedì 13 ottobre

Lunedì giornata tra sole e nuvole in gran parte del Nord, in Calabria e nelle Isole maggiori, comunque in generale senza piogge; prevalenza di cielo sereno sul resto d’Italia. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, sempre al di sopra delle medie stagionali in gran parte del Centro-Nord. Venti quasi dappertutto di debole intensità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Domani settimana al via con l'ottobrata, poi svolta autunnale. Le previsioni da lunedì 13 ottobre
    Previsione12 Ottobre 2025

    Domani settimana al via con l'ottobrata, poi svolta autunnale. Le previsioni da lunedì 13 ottobre

    Alta pressione protagonista a inizio settimana, poi si conferma una svolta autunnale: tornano piogge e correnti fresche. Le previsioni meteo
  • Meteo: sole e caldo fuori stagione, ultimi giorni di ottobrata. Le previsioni da domenica 12 ottobre
    Previsione12 Ottobre 2025

    Meteo: sole e caldo fuori stagione, ultimi giorni di ottobrata. Le previsioni da domenica 12 ottobre

    Temperature oltre la media e nessuna pioggia significativa in vista: prosegue l'ottobrata, ma non durerà ancora molto
  • Meteo: domenica 12 ottobre con clima mite e bel tempo, ma anche qualche nebbia
    Previsione11 Ottobre 2025

    Meteo: domenica 12 ottobre con clima mite e bel tempo, ma anche qualche nebbia

    Caldo fuori stagione e assenza di piogge significative: quanto durerà questa ottobrata?
  • Weekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre
    Previsione11 Ottobre 2025

    Weekend di ottobrata: tempo bello e clima mite in gran parte del Paese. Le previsioni da sabato 11 ottobre

    Poche piogge in Sardegna, prevalenza di bel tempo nel resto d'Italia: prosegue l'ottobrata con temperature oltre la media in gran parte del Paese
Ultime newsVedi tutte
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Tendenza12 Ottobre 2025
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre
Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. La tendenza nei dettagli
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Tendenza11 Ottobre 2025
Meteo, aria più fresca in arrivo da martedì 14 ottobre: la tendenza
Temperature in calo entro metà settimana: sull'Italia si attiveranno correnti più fresche che metteranno fine al caldo fuori stagione
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Tendenza10 Ottobre 2025
Anticiclone protagonista anche a inizio settimana, poi arrivano nuvole e aria più fresca. La tendenza da lunedì 13 ottobre
Si attenua il caldo fuori stagione: in arrivo nuvole e aria più fresca. La tendenza meteo per i prossimi giorni
Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 12 Ottobre ore 13:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154