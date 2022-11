Meteo: ultimi giorni di novembre tra maltempo e assaggio d'inverno! Ecco dove

L’inizio della prossima settimana vedrà un miglioramento del tempo anche sulle estreme regioni meridionali, con un lunedì 28 novembre complessivamente più stabile su tutto il Paese. Non si prevedono, infatti, precipitazioni probabilmente fino alla serata, ma non avremo un ampio e diffuso soleggiamento: a beneficiare di un po’ di sole saranno le regioni del Sud peninsulare e la Sicilia. Altrove il cielo risulterà prevalentemente nuvoloso, a causa della parte più avanzata della nuova perturbazione (la n.10) in avvicinamento da ovest.

La tregua dunque è destinata a durare poco: tra la fine di lunedì e la giornata di mercoledì 30 novembre dovrebbe transitare la parte più attiva del nuovo sistema perturbato, collegato ad una circolazione ciclonica in approfondimento al suolo tra Sardegna e Algeria e in successivo spostamento verso il Canale di Sicilia. Resta molta incertezza circa l’evoluzione appena descritta, di conseguenza anche gli effetti sull’Italia in termini di tempistica e aree coinvolte dalle precipitazioni. Ad ogni modo, direttamente coinvolte sembrano essere, ancora una volta, le regioni insulari e peninsulari, marginalmente l’Emilia Romagna e l’estremo Nordest nella giornata di mercoledì, quando al Centro-Sud i fenomeni dovrebbero attenuarsi. A secco invece resterebbe il Nordovest. In questa fase vi sarebbero inoltre le condizioni per altre nevicate in Appennino, fin verso i 1200 metri nel settore centrale, oltre 1400 su quello campano-lucano, a quote superiori in Sila.

Ultimi giorni di novembre con vero e proprio assaggio d'inverno al Nord: la tendenza meteo

Novembre, dunque, sembra destinato a chiudersi con il maltempo, in un contesto climatico via via più freddo, soprattutto a partire da martedì 29 novembre: per il Nord Italia si potrebbe parlare di un primo assaggio d’inverno, complice l’afflusso di aria fredda orientale, richiamata verso la valle padana dalla depressione mediterranea che nel frattempo risalirà lentamente lungo la Penisola.