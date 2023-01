Meteo: ultimi giorni di gennaio con l'Anticiclone! Svolta a metà settimana?

La settimana inizia con l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo Occidentale, fino a lambire l’Italia: in tal modo le perturbazioni e le correnti di aria gelida saranno costrette a girare al largo dalla nostra Penisola, con un fronte freddo che, in discesa sui Balcani, domani (martedì 31 gennaio) si limiterà appena a lambire il nostro versante adriatico.

L’evoluzione della seconda parte della settimana invece rimane alquanto incerta, tra la possibile insistenza dell’alta pressione e quindi il perdurare di condizioni meteo prevalentemente asciutte, e l’eventualità di una nuova irruzione di aria gelida che potrebbe irrompere sull’Italia tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, causando un nuovo brusco calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote molto basse al Sud e medio versante adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 30 gennaio

Alternanza tra sole e nuvole in Liguria, Toscana, Umbria, Sud e Isole, comunque in generale senza piogge o nevicate. In prevalenza soleggiato altrove, ma con qualche nebbia mattutina al Nord.

Temperature massime quasi dappertutto in leggero rialzo e nel complesso nella norma o di poco al di sopra. Venti moderati di Maestrale su Isole e mari del Centro-Sud; moderato Libeccio in Liguria. Mari poco mossi o mossi.

Le previsioni meteo per martedì 31 gennaio

In prevalenza soleggiato al Centro-Nord e Campania, ma con qualche nebbia mattutina sulle pianure tra Emilia, Lombardia e Veneto. Molte nuvole su Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna con qualche locale pioggia sui settori tirrenici e sull’ovest della Sardegna. Nel resto del Sud alternanza tra sole e nuvole con appena qualche pioggia in Puglia.

Temperature quasi ovunque in crescita; al mattino deboli gelate ancora possibili al Nord. Venti deboli al Centro-Nord; moderati o tesi settentrionali in Puglia, Calabria, Sicilia, Mare e Canale di Sardegna. Molto mossi o agitati i mari del Sud e delle Isole maggiori, per lo più poco mossi i mari del Centro-Nord.