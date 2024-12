Meteo, ultime piogge poi breve tregua: torna il maltempo nel weekend dell'Immacolata!

La perturbazione atlantica che sta coinvolgendo l’Italia, oggi porterà ancora piogge soprattutto al Sud e sulle regioni centrali adriatiche, mentre giovedì piogge residue insisteranno più che altro al Sud. Al Nord invece nei prossimi giorni le piogge e le nevicate saranno poche, e il sole riuscirà a guadagnarsi spazi più ampi. La parte centrale della settimana sarà anche caratterizzata da temperature che, fra alti e bassi, oscilleranno comunque attorno a valori normali per il periodo: si farà sentire quindi un po’ di freddo tipico di inizio dicembre, senza eccessi.

L’evoluzione per la parte finale della settimana rimane piuttosto incerta, ma per il weekend dell’Immacolata sembra profilarsi una nuova fase di maltempo, segnata da piogge sparse e vento molto forte.

Le previsioni meteo per mercoledì 4 dicembre

Oggi prevalenza di tempo bello al Nord, ma con qualche nebbia mattutina sulle zone di pianura. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge isolate su regioni centrali adriatiche, Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo nella Pianura Padana, stazionarie o in leggera diminuzione nel resto del Paese. Venti da moderati a tesi su gran parte dei nostri mari.

Le previsioni meteo per giovedì 5 dicembre

Domani bel tempo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse su regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud, fatta eccezione per la Campania, possibili rovesci di forte intensità in Calabria e Sicilia; neve sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 900-1200 metri.

Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero calo, comunque vicine ai valori medi stagionali.