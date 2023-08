Meteo, ultime ore di canicola poi violenti temporali e crollo delle temperature

Sabato 26 agosto l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione (la numero 4 di agosto) porterà temporali sparsi e un primo calo delle temperature al Nordovest, mentre nel resto d’Italia si faranno ancora sentire gli effetti dell’alta pressione, con prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso. Domenica la perturbazione aggredirà direttamente l’Italia e porterà numerosi temporali, a tratti anche intensi, al Nord e, alla fine del giorno, anche su Toscana e Sardegna, con un brusco calo delle temperature che metterà fine al caldo intenso nelle regioni settentrionali. Lunedì la perturbazione scivolerà anche sulle regioni centrali e la Sardegna, accompagnata anche qui da numerosi temporali e temperature in calo, mentre in gran parte del Sud si farà ancora molto caldo, con punte anche di 40 gradi. Martedì infine l’aria più fresca che accompagna la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali dove porterà un deciso calo delle temperature senza tuttavia guastare più di tanto il tempo: terminerà così la terza ondata di calore dell’estate e si aprirà una fase caratterizzata da maggior instabilità ma anche da temperature più gradevoli.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 26 agosto

Sabato al mattino ancora prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento e un po’ di temporali al Nordovest e Alpi orientali; sempre tanto sole altrove. In serata rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi, Piemonte, Lombardia, Liguria. Temperature minime sempre insolitamente alte; massime in lieve calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni nel resto d’Italia, con caldo afoso intenso in gran parte delle nostre regioni.

Le previsioni meteo per domenica 27 agosto

Domenica nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi, anche forti, al Nordovest e Alpi Orientali; un po’ di nuvolosità innocua anche su Toscana e Sardegna, soleggiato altrove. In serata rovesci e temporali su gran parte del Nord, Toscana e Sardegna. Temperature massime in deciso calo al Nord, con valori di qualche grado sotto la norma nelle regioni nord-occidentali; ancora caldo afoso intenso nel resto d’Italia.