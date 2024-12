Meteo, tregua dal maltempo tra l'11 e il 12 dicembre

Si attenua l’ondata di maltempo sull’Italia, portata nei giorni scorsi dalla intensa perturbazione dell’Immacolata, il cui vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità e ancora centrato sul Mediterraneo centrale, rinnova in queste ore condizioni di instabilità atmosferica, una ventilazione sempre piuttosto vivace e occasione per altre precipitazioni. Ma a breve termine si profila un miglioramento: tra mercoledì e la prima parte di giovedì, infatti, la depressione si sposterà temporaneamente verso la Penisola iberica, consentendo una pausa dei fenomeni, un’attenuazione evidente del vento e il ritorno di un po’ di sole, soprattutto sulle regioni settentrionali. L’evoluzione successiva, a medio e lungo termine, resta ancora poco affidabile. Gli ultimi dati a nostra disposizione mostrano di nuovo un peggioramento e il ritorno delle precipitazioni, a partire dal pomeriggio di giovedì e dalle Isole maggiori, a causa della stessa perturbazione (la n.3 del mese) la quale, nel frattempo, inserendosi nel normale flusso delle correnti occidentali, tra venerdì e sabato attraverserà gran parte del nostro Paese. Dal punto di vista termico, fino a domenica valori non lontani dalla norma, con un clima invernale al Nord dove saranno possibili alcune deboli gelate.

Previsioni meteo per mercoledì 11 dicembre



Mercoledì precipitazioni in quasi totale esaurimento, ma ancora con isolate piogge o brevi rovesci lungo le coste marchigiane e su quelle tra Lazio e Calabria. Per il resto, tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino al Nord, su Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria ionica, Sardegna e Sicilia e centro-orientale, salvo una iniziale residua nuvolosità su basso Piemonte, Emilia meridionale e Romagna. Temperature: minime in calo al Nord, con possibili deboli gelate all’alba; massime per lo più in lieve rialzo, con valori fino a 16-17 gradi all’estremo Sud e sulla Sicilia. Venti in generale attenuazione. Mari da mossi a poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 12 dicembre

Giovedì su Emilia orientale, Romagna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza piogge. Nelle restanti regioni peninsulari e del Nord tempo soleggiato, ma con il ritorno di foschie dense, nebbie o nubi basse sulla valle padana centro-occidentale, a tratti persistenti. Nelle Isole tendenza ad un nuovo peggioramento, con alcune precipitazioni, più probabili dal pomeriggio e sulla Sicilia. Temperature: minime per lo più in diminuzione, probabili gelate diffuse all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro. Massime in lieve calo al Centro, in leggero aumento sulle Isole maggiori. Venti: orientali in rinforzo sui mari di ponente, fino a tesi attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.