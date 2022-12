Meteo: tregua dal forte maltempo fino al 7 dicembre, ma occhio alle nebbie

Fino a mercoledì 7 dicembre il forte maltempo concederà una tregua. Al Nord, al Sud e nelle due Isole maggiori saranno giornate prevalentemente soleggiate salvo la presenza di nebbie mattutine sulle aree di pianura e lungo le coste adriatiche; soltanto tra la Romagna e le regioni centrali prevarranno invece le nuvole ma con poche e deboli piogge.

Anche gli ultimi aggiornamenti mostrano un possibile peggioramento alla fine di giovedì 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, per l’arrivo di una nuova intensa perturbazione (la n.3 di dicembre) che riporterà molte precipitazioni al Centro-Nord, che potrebbero abbassarsi fino a quote collinari nell’estremo Nord-Ovest. Il Sud e le Isole maggiori dovrebbero rimanere ai margini del maltempo. L’evoluzione successiva resta incerta ma al momento non si prospetta un miglioramento, anzi altre precipitazioni sono attese sull’Italia, anche al Sud, e con l’eventualità della prima vera irruzione di aria fredda della stagione.

Le previsioni meteo per martedì 6 dicembre

Ampie schiarite al Nord, ma con il rischio diffuso di nebbie al mattino sulle pianure e sulle coste adriatiche. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi al Sud e sulle Isole maggiori con possibili nebbie all’alba sulla Puglia meridionale. Nuvolosità più diffusa sulle regioni centrali e in Romagna con il rischio di qualche pioggia o isolato rovescio tra Toscana, Umbria e Marche.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Est e regioni centrali adriatiche; clima mite con temperature oltre i 15 gradi su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole maggiori. Venti fino a moderati meridionali con mari mossi su Canale di Sicilia, Tirreno e Adriatico meridionale; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 dicembre

Nubi sparse su Emilia Romagna, regioni centrali, Puglia meridionale, Calabria ionica e nordovest della Sardegna; qualche pioggia o isolato rovescio su Marche, Umbria, Toscana meridionale e nord del Lazio. Nel resto d’Italia giornata in prevalenza soleggiata, salvo la presenza di nebbie mattutine in pianura padana localmente persistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature stazionarie al Sud e in Sicilia, in lieve calo al Centro-Nord e in Sardegna; clima mite al Sud, Sicilia e Sardegna con punte fino ai 18-20°C. Venti per lo più deboli salvo moderati rinforzi da sud tra Ionio e Adriatico meridionale e di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia.