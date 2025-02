Meteo: tregua dal maltempo fino a giovedì 6! Da venerdì 7 piogge, neve e rischio criticità

L’alta pressione si consolida temporaneamente tra la regione alpina e il Mediterraneo centrale, estendendo adesso la sua influenza anche verso il Sud Italia dove è in atto un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. La breve fase di generale stabilità atmosferica ci accompagnerà per un paio di giorni, lasciando leggermente ai margini le estreme regioni meridionali e la Sardegna dove si osserverà una maggiore variabilità, ma in un contesto generalmente asciutto. Questo tipo di circolazione favorirà il ritorno delle nebbie nelle ore più fredde in Val Padana, tuttavia non diffuse e destinate a diradarsi abbastanza rapidamente.

La tendenza per l’ultima parte della settimana resta ancora molto incerta: tuttavia giungono conferme circa un cambio di scenario e l’innesco di una nuova fase di maltempo su gran parte del Paese, per l’azione congiunta di 2 perturbazioni. Una in discesa dalla Scandinavia (la n.2 del mese), l’altra in risalita dal Nord Africa (la n.3). Senza entrare nei dettagli, al momento poco attendibili a causa del tipo di circolazione attesa e della distanza temporale, tra venerdì 7 e domenica 9 non escludiamo nuove potenziali criticità, a causa di precipitazioni abbondanti, in particolare tra le Isole maggiori e la Calabria. Nel frattempo, sulle regioni settentrionali, l’afflusso di aria più fredda da nord e da est causerà un marcato raffreddamento, un clima più invernale e il rischio di nevicate fino a bassa quota al Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio

Su Calabria meridionale e Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche goccia di pioggia non esclusa nel settore ionico dell’isola. Tempo ben soleggiato nel resto del Paese, con cielo sereno o poco nuvoloso. All’alba foschie dense e nebbie a banchi sulla pianura padana, in diradamento nel corso della mattina.

Temperature senza grandi variazioni; minime all’alba raramente sotto lo zero al Nord, con gelate deboli e localizzate. Massime del pomeriggio fino a 13-14 gradi al Nord, fino a 16 al Centro-Sud, fino a 17-18 nelle Isole. Venti a tratti ancora moderati settentrionali su Adriatico, Puglia e Ionio, con mari ancora un po’ mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 6 febbraio

Tempo complessivamente ancora buono o discreto, con una prevalenza di sole sulla maggior parte delle regioni italiane. Nel corso della giornata, tuttavia, si osserveranno i primi passaggi nuvolosi a quote medio-alte e un addensamento delle nubi più consistente sulle Isole maggiori, con occasionali brevi piogge non escluse sulla Sicilia centro-occidentale. Di notte e al mattino foschie dense e nebbie a banchi sulla pianura padana, in diradamento entro metà giornata.

Temperature pressoché invariate, occasionali deboli gelate all’alba al Nord. Venti in attenuazione sui mari di levante, ovunque per lo più di debole intensità. Mari calmi o poco mossi.