Meteo: tra weekend e prossima settimana diverse piogge ma anche neve sulle Alpi

Tra la fine di questa settimana e la prossima ci attendono giornate piuttosto movimentate, con un tempo decisamente variabile a causa delle correnti perturbate che, per via dell’assenza di una struttura di alta pressione in grado di ostacolarle, continueranno a interessare indisturbate l’Europa meridionale e l’area mediterranea. Domenica 23, la nuova perturbazione che ha raggiunto l’Italia nella sera precedente (la n.10), transiterà rapidamente su tutto il Paese portando precipitazioni particolarmente intense soprattutto al Nord e in Toscana, con anche delle abbondanti nevicate in quota sulle Alpi.

Alla fine della giornata un altro impulso perturbato (n.11) raggiungerà il Nord per poi transitare altrettanto rapidamente sulle regioni centro-meridionali nel corso di lunedì 24. Anche questa perturbazione sarà in grado di portare precipitazioni localmente intense, sebbene non particolarmente insistenti.

L'ultima settimana di marzo si preannuncia movimentata e perturbata: la tendenza meteo

Seguirà, fino almeno a giovedì 27, una fase caratterizzata da molta instabilità con frequenti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più diffuse nelle ore centrali del giorno.

Per quel che riguarda le temperature, i valori saranno in generale miti, a parte le massime inizialmente (domenica) sotto la media al Nord-Ovest; i forti venti di Scirocco che insisteranno soprattutto al Meridione, tra domenica e lunedì favoriranno anche un po’ di caldo al Sud e in Sicilia dove localmente si potranno anche superare i 25 gradi.