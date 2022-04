Meteo, tra oggi, venerdì 28 aprile e domani alta pressione. Sole e clima mite

L’espansione dell’alta pressione sulle regioni settentrionali darà luogo ad una breve fase di tempo stabile che durerà fino a domani, venerdì 29 aprile, con giornate in prevalenza soleggiate e temperature in aumento, con valori primaverili e in molti casi superiori alla norma.

L’evoluzione per il fine settimana del primo maggio mostra ancora ampi margini di incertezza, ma sembra molto probabile un cedimento dell’alta pressione con l’arrivo sabato di una perturbazione sul Nord Italia, che avrà effetti soprattutto sulle Alpi e al Nord-Ovest. Nella giornata di domenica l’instabilità potrebbe insistere sui rilievi del Nord ed estendersi a parte del Centro, mentre al Sud il fine settimana sarà in prevalenza soleggiato. Questa tendenza andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 28 aprile

Bel tempo in tutta Italia, con soltanto dell’innocua nuvolosità nella prima parte della giornata su Piemonte, alta Lombardia, Veneto e qualche velatura in Sicilia.

Temperature minime in rialzo quasi ovunque; massime in leggero calo nelle regioni del medio e basso versante adriatico, stazionarie o in lieve crescita altrove, con valori per lo più tra 18 e 23 gradi. Venti moderati di Maestrale o Tramontana sul medio e basso Adriatico e nello Ionio, con i mari che risultano mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 29 aprile

Giornata di tempo stabile e cielo in prevalenza sereno, con poche nubi sparse al Nord e velature in transito tra Sicilia e Calabria, a tratti più dense sull’Isola.

Temperature senza variazioni di rilievo, con le massime primaverili e di poco oltre la norma. Ancora un po’ di vento da nord sul medio e basso versante adriatico e nello Ionio.