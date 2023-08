Meteo, tra oggi (9 agosto) e giovedì 10 si va oltre i 30°C. Aumenta l'afa al Nord

La parentesi turbolenta e insolitamente “fresca” sull’Italia, con temperature addirittura al di sotto della norma, volge al termine. Nella seconda parte della settimana, la rimonta da ovest dell’alta pressione metterà fine alla corrente più temperata nord-atlantica e si ripristineranno le tipiche condizioni da piena estate. Il rialzo termico, però, sarà graduale: oggi (mercoledì 9 agosto) i valori si porteranno quasi ovunque prossimi alla norma, da giovedì 10 invece si tornerà al di sopra, fino ad arrivare a domenica 13 quando il termometro, diffusamente, potrà raggiungere i 33-34 gradi.

A contribuire a questa progressiva intensificazione del caldo - e in parte anche dell’afa (specie in Val Padana) - sarà la componente in quota sub-tropicale dell’anticiclone, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il mar Mediterraneo e la regione alpina, con effetti ovviamente anche sullo zero termico, destinato a portarsi fin verso i 4500 metri.

Ma il peggio pare profilarsi per la settimana di Ferragosto: secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, infatti, non è da escludersi l’innesco di una terza ondata di calore, con il termometro che potrebbe diffusamente raggiungere e superare la soglia dei 35°C.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 9 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato, ma con un cielo spesso velato per il passaggio di nuvolosità alta e sottile. Addensamenti localmente più consistenti, nel pomeriggio, verso la fascia alpina e all’estremo Nordest, con possibili brevi e isolati rovesci tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia.

Temperature in lieve rialzo al Nord e sulla Penisola, diffusamente fino alla soglia dei 30 gradi, con punte di 31-32 gradi su Sardegna e Sicilia. Venti localmente di Tramontana nel Canale d’Otranto e sul mar Ionio, generalmente deboli altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 10 agosto

Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Da segnalare il passaggio di alcune velature, specialmente al Nord, oltre ai consueti cumuli ad evoluzione diurna attorno ai rilievi, ma non associati a fenomeni.

Le temperature proseguiranno il trend al rialzo, sia le minime che le massime. Nel pomeriggio valori fin verso i 31-32 gradi nelle regioni occidentali, con punte superiori nelle Isole, fino a toccare i 34 gradi in Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo rinforzi da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio. Mari calmi o poco mossi.