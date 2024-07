Meteo: tra oggi (21 luglio) e inizio settimana forti temporali e calo termico. Ecco dove

Sole e clima rovente in questo terzo weekend di luglio sull’Italia, con il termometro che, nella giornata di domenica 21 luglio al Sud e sulle Isole, potrà raggiungere ancora la soglia dei 40 gradi. Ma qualcosa inizia a cambiare: l’anticiclone africano mostra i primi segni di cedimento all’altezza delle regioni settentrionali, recentemente attraversate da una prima area di instabilità. Una più attiva perturbazione atlantica (la n.7 del mese), raggiungerà le regioni di Nord-Ovest nella giornata odierna, per scivolare lungo la Penisola nelle successive 24-36 ore.

Il suo passaggio determinerà l’innesco di temporali: prima al Nord, a inizio settimana al Centro-Sud, mentre sulle Isole si attiverà un’intensa corrente di Maestrale, ma qui il clima resterà ancora asciutto. Ne conseguirà una

generale attenuazione della canicola, ma ancora in un contesto di caldo pienamente estivo seppur più vicino alla norma. Tra lunedì 22 e mercoledì 24 non si raggiungerà più la soglia dei 40 gradi, ma si potranno ancora toccare localmente i 34-35 gradi, specie al Centro-Sud ma con un clima decisamente meno afoso e più ventilato.

Tra giovedì 25 e venerdì 26 assisteremo ad una ulteriore attenuazione del caldo con temperature che su parte del Nord e sul versante adriatico, potrebbero anche non raggiungere i 30 gradi. A seguire, nel corso dell’ultimo weekend di luglio, le proiezioni a più lungo termine vedono il possibile innesco di una nuova ondata di calore.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 21 luglio

Già al mattino peggiora al Nord-Ovest a partire da Piemonte e Valle d’Aosta, con lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali. Nella seconda parte della giornata piogge e temporali si estenderanno parzialmente alla Lombardia e alle regioni di Nord-Est. Fenomeni localmente violenti con rischio di nubifragi, grandine e raffiche di vento.

Nel pomeriggio sviluppo di occasionali brevi temporali di calore lungo la dorsale adriatica dell’Appennino. Per il resto tempo generalmente soleggiato. Temperature massime in calo al Nord-Ovest. Caldo intenso al Centro-Sud, con punte fino a 40 °C in Sardegna e Sicilia. Venti a prevalente regime di brezza, ma a fine giornata irrompe il Maestrale intenso sulla Sardegna. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 22 luglio

Al Nord-Ovest, su Sardegna e Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera. Nel resto del Paese tempo tra il variabile e l’instabile, con rovesci o temporali nel corso della giornata più probabili su Triveneto, Romagna, regioni centrali e del Sud peninsulare. Fenomeni localmente intensi, associati a grandine e raffiche di vento.

Temperature massime in calo al Centro, sulla Sardegna e sul basso versante tirrenico dove non si andrà oltre i 31-32 gradi; in rialzo al Nord-Ovest dove si toccheranno nuovamente i 34-35 gradi. Punte fino a 37-38 gradi nei settori ionici. Venti: fino a burrascosi di Maestrale sulle Isole e sul Tirreno meridionale; raffiche nelle aree temporalesche. Mari: mossi o molto mossi i bacini di ponente, fino ad agitati il mare di Sardegna e i Canali delle Isole.