Meteo: tra oggi (19 febbraio) e martedì 20 piogge e forti venti. Ecco dove

Dopo una settimana di alta pressione con tempo siccitoso, estremamente mite per il periodo e con una pessima qualità dell’aria in pianura padana, la situazione comincerà a cambiare in questo inizio di settimana: una debole perturbazione atlantica (la n. 3 di febbraio) attraverserà rapidamente l’Italia da nord verso sud, portando oggi (lunedì 19 febbraio) un po’ di pioggia sulle regioni del versante adriatico e poi martedì 20 in forma più diffusa anche al Sud e sulle isole maggiori, con possibilità di qualche temporale. La perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti sulle Alpi e dal Maestrale sulle Isole.

Mercoledì 21 la pressione tornerà temporaneamente ad aumentare, garantendo condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese. Tuttavia giovedì 22 un’altra perturbazione riuscirà a raggiungere il Nord, portando qualche debole precipitazione, per poi attraversare l’Italia con la sua parte più attiva nel corso di venerdì 23, accompagnata da forti venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 19 febbraio

Prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest, in parte dell’Emilia e in Toscana, ma con locali nebbie al mattino in pianura padana. Nel resto d’Italia cielo nuvoloso o molto nuvoloso; piogge deboli e isolate stamattina in Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio su Marche e Abruzzo, in serata su Molise e Puglia. Verso sera ampi rasserenamenti al Centro; nubi in aumento su Alpi e Nord-Ovest.

Temperature in calo sulle Alpi, al Centro, in Sardegna e Campania. Venti anche forti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia; ventilato nelle zone alpine. Mossi o molto mossi i mari intorno alle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 20 febbraio

Giornata soleggiata al Nord, salvo la presenza al mattino di nebbie su pianure e coste di Veneto ed Emilia Romagna. Molto nuvoloso con un po’ di piogge intermittenti su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e isole maggiori, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali in Sicilia e nel sud della Sardegna; nel resto del Centro tendenza a parziali schiarite in tarda mattinata.

Temperature in calo sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti moderati o forti su Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud. Ventoso a tratti sulle zone alpine. Mari mossi, fino a molto mosso o agitato il Mare di Sardegna.