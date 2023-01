Meteo: tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio nuovo maltempo. Ecco dove

Oggi (martedì 24 gennaio) parziale miglioramento del tempo e lieve attenuazione del freddo, con la perturbazione che si allontanerà leggermente dall’Italia; in ogni caso non mancheranno un po’ di piogge e qualche nevicata, specie al Nordest e Isole. Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì 25 e giovedì 26, l’area depressionaria ritroverà vigore e tornerà ad avvicinarsi nuovamente all’Italia, posizionandosi sulle nostre regioni meridionali: il tempo tornerà così a peggiorare, specie al Sud e Isole, mentre in gran parte del Centro-Nord non sono attese precipitazioni di rilievo.

Nella parte centrale della settimana il freddo si manterrà comunque nella norma, senza eccessi, ma per il weekend è atteso un nuovo diffuso calo termico, perché il vortice di bassa pressione che si posizionerà sul Sud Italia richiamerà venti nord-orientali che faranno affluire aria fredda dai Balcani.

Le previsioni meteo per martedì 24 gennaio

Molte nubi e piogge isolate al Nordest, Marche e Isole Maggiori, con nevicate su zone alpine e Appennino Marchigiano oltre 700-1000 metri, sui rilievi della Sicilia al di sopra di 1000-1200 metri. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, in generale senza piogge.

Temperature massime quasi dappertutto in rialzo e nel complesso in linea con le medie del periodo. Venti moderati sui mari di ponente, che risulteranno in generale mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 gennaio

Nubi in graduale aumento e piogge sparse nel corso del giorno su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con nevicate sui rilievi oltre i 1000-1400 metri; possibili piogge di forte intensità soprattutto sui versanti ionici. In mattinata residue deboli piogge anche su Veneto, Lombardia. Piemonte ed ovest dell’Emilia, con neve oltre 800-1000 metri.

Temperature minime in aumento quasi ovunque, massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli in Sicilia, Tirreno meridionale, Alpi e pianura padana; moderati o localmente tesi per lo più da est o nordest altrove.